陳亭妃勝出望獲提名 黨內立委團結相挺

立法委員陳亭妃(左)與林俊憲(右)。(民進黨提供)

民進黨台南市長初選結果底定，立法委員陳亭妃今（15）日表示，感謝人民一路陪伴她走過27年從政歷程，讓她在服務台南的道路上始終不敢鬆懈。她強調，邁入第28年，是新的開始，也是新的責任，未來將與所有台南人「作伙把台南顧好」，共同承擔新任務。





陳亭妃指出，27年來每一步都不是一個人完成，而是人民一路陪伴與鞭策。她也感謝所有提醒與批評的聲音，讓她不斷自省、精進，並強調政治不只是掌聲，更需要承擔與反省。





談及未來，陳亭妃感謝賴清德總統過往在台南治理上的示範與指引，並表示將持續請益相關經驗。她強調，2026年台南市長選舉不僅要勝選，更要在藍白合態勢下打出比2024年更亮眼的成績，為2028年總統大選奠定最穩固基礎。

針對接下來的布局，陳亭妃表示，將主動拜訪林俊憲委員、黃偉哲市長及多位立委與議員夥伴，整合市政規劃，形塑團結、穩定、能打勝仗的團隊。





初選落幕後，多位黨內立委也公開表態力挺。林俊憲表示，尊重民意並全力支持陳亭妃，強調唯有團結的民進黨，才能在大選中勝出；郭國文指出，結果顯示民進黨人選大勝對手，將持續守護台南、為鄉親打拚；王定宇則恭喜陳亭妃勝出，並強調接下來要一起為台南、為台灣努力。





陳亭妃最後表示，將持續以鐵馬精神與行動政府走入基層，信守對市民的每一項承諾，用行動找回人民對政治的感動。