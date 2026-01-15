陳亭妃勝出非僥倖 黨內人士：可勝選性認知較高

陳亭妃以超過2個百分點的差距勝出。（圖：陳亭妃提供）

民進黨今天（15日）公布台南市長初選民調結果，立委陳亭妃以超過2個百分點的差距勝出。黨內人士分析，陳亭妃在假想對戰中支持度略高於林俊憲，反映出選民對她的「可勝選性」認知較為有利。(請聽AI報導)

民進黨相關人士指出，陳亭妃在多項關鍵因素具有微幅優勢，成為勝選關鍵。包括，陳亭妃長期深耕台南地方，累積穩定而且黏著度高的支持者結構。即使整體民調差距不大，但在基層組織、長期服務選民與地方經營上所形成的基本盤，讓她在勢均力敵的初選中，得以拉開關鍵差距。

此外，「勝選心理」也被視為隱性因素。泛綠支持者在民調接觸時，傾向選擇被認為更有機會在大選中擊敗對手的人選。陳亭妃在對戰評估中略佔上風，在關鍵選民選擇上取得加分效果。

黨內人士認為，陳亭妃勝出，靠的不是「壓倒性優勢」，而是在地方經營、支持結構、民調設計與選民對勝選可能性的綜合評估下，擊敗林俊憲。(以上新聞由楊清緣編輯，AI播報)