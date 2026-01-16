陳亭妃勝出「德意志」沒用了？王世堅緩頰：賴清德有一定應對分寸

民進黨台南市長初選結果昨（15）日出爐，最終陳亭妃距險勝林俊憲，將代表民進黨參選2026台南市長。這個結果讓外界解讀，「德意志」在台南已經沒用。對此，在初選時就唯一支持陳亭妃的立委王世堅表示，賴清德主席這次有幫忙加油打氣，有在一定應對進退分寸，也沒有說要貫徹個人意志，民進黨一向都是誰初選勝出，全黨上下就支持，若真有德意志，那就是100%希望陳亭妃高票當選。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

先前台南市長初選最後衝刺階段，王世堅公開力挺陳亭妃，而且用行動證明，含南下陪同陳亭妃車隊掃街，最終陳亭妃勝出。王世堅今（16）日在立院受訪時被問及此事，他直言陳亭妃會在初選勝出，完全是陳亭妃這23年非常努力，尤其從掃街過程中，他看到台南鄉親反應熱烈，甚至是夾道歡迎，所以在掃街完畢後，自己就很篤定地跟亭妃說，「妳已經通過考驗、獲得勝利」，果真隔天民調結果出爐也是如此。

廣告 廣告

民進黨立委陳亭妃。（圖／中天新聞）

王世堅盛讚，陳亭妃意志力非常堅強，堅定地走在這條辛苦道路上，不但騎鐵馬行經台南市37個行政區，接著還能演講、掃街，體力真的非一般人能負荷，完全就是靠意志力，真的看了很不捨。王世堅強調，陳亭妃會勝出並非偶然，完全是她努力的累積，令人很感動。

至於外界解讀，林俊憲這次初選落敗，代表「台南德意志」沒用了？王世堅則是幫忙緩頰，賴清德主席在這次也都幫忙加油打氣，有在一定應對進退分寸中，也沒有說要貫徹個人意志。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

王世堅認為，初選當然有競爭，但賴清德好朋友這麼多，並沒有特別要在哪個縣市貫徹意志，尤其民進黨的傳統，就是誰初選勝出，全黨上下就支持誰，如果有德意志，那就是100%希望陳亭妃高票當選，擔任下一屆台南市長。

延伸閱讀

初選過關！陳亭妃：總統一定會幫我

贏了5次台南有比較乾淨？謝龍介細數「綠執政爛帳」打臉陳亭妃

聽到陳亭妃要親自拜會 林俊憲一臉疑惑：我不知道