陳亭妃勝出 藍軍：扶龍王戰勝賴皇！力挺謝龍介走中道

台南市議會國民黨團用一幅漫畫「扶龍王戰勝賴皇」來比喻陳亭妃初選勝是民心思變。（台南市議員蔡育輝提供／郭良傑台南傳真）

蔡育輝指陳亭妃會在初選勝出，是「扶龍王」王世堅戰勝賴皇。（台南市議員蔡育輝提供／郭良傑台南傳真）

民進黨台南市長初選結果，新朝流賴系全力輔選的林俊憲以2.7％敗給陳亭妃，看在國民黨的眼裡跌破一堆人的眼鏡！台南市議會國民黨團書記長林燕祝表示，恭喜陳亭妃贏得民調，會出現這樣結果就是台南人民心思變！被林俊憲陣營指控公開為陳亭妃助選的發言人蔡育輝更直白說，這是「扶龍王戰勝賴皇！」他還特別提供一幅漫畫來嘲諷此事。

國民黨團表示，將會全力輔選國民黨提名的候選人謝龍介，做他的分身和後盾，跟陳亭妃打一場公平競爭的選戰！

廣告 廣告

林燕祝指出，2024總統大選，賴清德在台南拿到57萬票，得票率50.95％是全台最高票，還幫六名民進黨籍立委全壘打，2014年賴清德更以72.9％高得票率連任台南市長，所以，民進黨市長初選民調，外界原先看好賴清德力挺的林俊憲，沒想到民調讓結果大翻盤，竟由陳亭妃勝出。

林燕祝直批，從民調顯示，這是台南市民民心思變，再也不會盲目的支持被台南人曾被封為「賴神」的賴清德，在他市長任內，台南市民極力爭取老人健保免費，一直被無情拒絕，去年丹娜絲颱風不派國軍救援，還要老人家自己爬屋頂修繕，結果造成一名老人從屋頂摔下的不幸死亡事件，台南人的心都碎了。

蔡育輝則批說，陳亭妃會出線，是「扶龍王」王世堅戰勝賴皇，賴清德已跌落神壇，新潮流什麼都想要一把抓，獨裁執政、毀憲亂紀，讓朝野動盪不安，摧毀民主法治精神，導致民心盡失，這次的台南市長民調就是告訴賴清德，邪不勝正，走中道才是王道。

林燕祝表示，民心已思變，政黨執政應以人民利益為優先，政黨競爭應回到理性合作軌道，結果賴清德兩年執政用盡洪荒之力發起大罷免，結果以人民32：0狠狠KO賴總統；中央總預算無法順利推動，賴清德把責任推給藍白擋總預算，國防軍購1.25兆元預算，賴總統也拒絕到立法院說明，這筆債留子孫的鉅額預算怎能不跟人民說明？

【看原文連結】