陳亭妃勝出 謝龍介出聲：可敬的對手

國民黨台南市長參選人謝龍介15日第一時間恭喜陳亭妃在台南市長黨內初選勝出，認為是可敬的對手。（本報資料照／程炳璋台南傳真）

民進黨台南市長人選由陳亭妃勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介第1時間表達恭賀，直呼是「可敬的對手」，期待未來11個月打一場高規格的選戰，翻轉台南市達成4年前未竟全功的努力。

民進黨最後一場台南市長初選民調，昨晚啟動，這是這次三初選區競爭最激烈也是最慘烈的縣市，由立委陳亭妃、林俊憲廝殺，今天黨中央公布民調結果，兩人皆以對比式民調，對上國民黨人選謝龍介，民調結果出爐，陳亭妃贏約2％，將代表民進黨參選2026台南市長選舉，台南將展開「妃龍在天」。民進黨中央預計21日召開中執會通過高雄市、嘉義縣及台南市縣市長提名。

今天上午林俊憲與陳亭妃都派代表赴黨中央看民調開封，兩人都留在台南，賴清德總統今上午也在台南主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」。

民進黨本周啟動2026年台南市、高雄市及嘉義縣長初選民調。繼完成高雄市及嘉義縣後，台南最後登場，兩位候選人皆把握最後衝刺關鍵時刻，陳亭妃則有立委王世堅到場拉抬聲勢，還有前總統陳水扁在通訊軟體全力催票，喊出阿扁唯一支持陳亭妃常女力成為台南第一位女市長，感恩世堅兄情意相挺，最後衝刺了！加油再加油。

