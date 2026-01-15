陳亭妃勝出 謝龍介恭喜「可敬的對手」：期待打高規格選戰

國民黨日前提名謝龍介角逐台南市長。翻攝江怡臻臉書



民進黨台南市長人選由立委陳亭妃勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介今（15日）表示恭喜，直呼陳是「可敬的對手」，期待未來11個月打高規格選戰，翻轉台南市達成4年前未竟全功的努力。

民進黨台南市長初選「妃憲大戰」昨天進行民調，民進黨中央今天（1/15）上午10點30分在2位參選人代表陪同下開封民調資料，最新結果出爐，陳亭妃獲60.85％、林俊憲58.16%，兩者僅相差2.69個百分點，由陳亭妃出線。

謝龍介中午在臉書發文「恭喜亭妃，可敬的對手」表示，雖然陳亭妃都說跟他不熟，但還是誠摯恭喜陳，這一路走來，真的不容易，未來11個月，期待兩人打一場高格調的選戰。

謝龍介說，他具體承諾，不作假民調，不造謠抹黑，不雇用網軍，不買票賄選，不涉入光電，看板減量並美觀。這是他對台南市民，與全體國人的保證，願白紙黑字具結，也拋磚引玉，希望陳亭妃能與他共同簽訂公開透明的選戰公約，讓台南市成為優質選戰的標竿，讓台南市民引以為榮。

謝龍介最後高喊，「翻轉台南市，達成4年前未竟全功的政黨輪替，我們不只要贏，還要贏的堂堂正正，光明磊落。」

