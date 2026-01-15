陳亭妃勝出 謝龍介：可敬的對手 但我一定會贏

記者林雪娟／台南報導

民進黨台南市長人選由立委陳亭妃勝出，國民黨台南市長參選人、立委謝龍介第一時間表達恭賀，強調陳亭妃是「可敬的對手」，期待未來11個月，打一場高規格選戰，翻轉台南市，達成4年前未竟全功的政黨輪替。

「恭喜亭妃，可敬的對手」。謝龍介在臉書寫道：「雖然妳現在都說跟我不熟，但我還是誠摯恭喜妳，這一路走來，真的不容易，未來11個月，期待與妳打一場高格調的選戰」。

民進黨市長選戰確定由立委陳亭妃出戰，謝龍介強調「我一定會贏」。（翻攝自謝龍介臉書）

謝龍介也做出具體承諾，不作假民調、不造謠抹黑、不雇用網軍、不買票賄選、不涉入光電，看板減量並美觀。謝龍介說，這是我對台南市民，與全體國人的保證，我願白紙黑字具結，也拋磚引玉，希望亭妃能與我共同簽訂公開透明的選戰公約，讓台南市成為優質選戰的標竿，讓台南市民引以為榮。

謝龍介允諾會翻轉台南市，達成4年前未竟全功的政黨輪替，「我一定會贏，還要贏的堂堂正正、光明磊落」。