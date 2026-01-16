陳亭妃勝選後掀「南北連線」討論 王世堅否認選台北：黨內人才濟濟

民進黨台北市長人選將以徵召方式產生，立委王世堅也表態無意投入選戰。（圖／CTWANT攝影組）

有「扶龍王」之稱的民進黨立委王世堅，先前二度南下同黨立委陳亭妃角逐台南市長提名，兩人合體車隊掃街時，獲得不少鄉親熱烈回應。隨著陳亭妃成功出線，確定代表民進黨參選2026年台南市長，外界也開始關注，近期人氣水漲船高的王世堅是否可能投入台北市長選戰，與陳亭妃串聯成「南北連線」。對此，王世堅今（16）日直言「不敢當」，強調黨內優秀人才眾多，「目前還輪不到我」。

民進黨台南市長初選落幕後，角逐提名失利的林俊憲與勝選的陳亭妃，第一時間互相致電表達祝賀，並規劃後續拜會交流，將相關市政建議納入未來白皮書。不過，政界人士觀察，初選期間台南市綠營內部「挺憲派」與「挺妃派」的攻防浮上檯面，使外界聚焦陳亭妃成功出線後，如何進一步整合黨內不同支持力量，成為民進黨迎戰地方選舉的重要課題。

曾直言不忍陳亭妃孤軍奮戰，而二度南下助選的王世堅，在初選結果出爐後，也成為陳亭妃第一時間致電致謝的對象。針對外界熱議的「南北連線」話題，王世堅表示，首都台北市是民進黨布局的重中之重，目前黨內仍在評估合適人選，但可以確定的是「絕對不是我」，並再次強調黨內優秀人才濟濟。

至於南下力挺陳亭妃的原因，王世堅則說，出面相挺僅單純不希望陳亭妃孤軍奮戰。他指出，相較其他候選人身旁常有多位「公子」陪同，陳亭妃當時助陣人數較少，讓他看了心裡不捨，因此才決定南下聲援。王世堅也自嘲，在這場選戰中自己只是「打雜的配角」，重點仍是協助陳亭妃爭取選民支持。

