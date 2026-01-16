陳亭妃勝選後與王世堅午餐 遇「英系要角」

贏下民進黨台南市長初選隔天，陳亭妃中午馬上帶著禮物到王世堅辦公室拜訪。（圖／東森新聞）





民進黨台南市長初選15日落幕，勝出的陳亭妃隔天上午在民進黨團大會與林俊憲碰面，握手談團結，中午馬上帶著堅果禮盒，親自到王世堅辦公室拜會，感謝他堅定挺妃。《EBC東森新聞》也獨家直擊，英系要角黃承國恰好前來拜會。

立委（民）王世堅vs.立委（民）陳亭妃：「大聲說出來，我要支持陳亭妃，台南市長就是陳亭妃。」

開心合唱〈有出息〉，贏下民進黨台南市長初選隔天，陳亭妃中午馬上帶著禮物，到王世堅辦公室拜訪。

立委（民）陳亭妃vs.立委（民）王世堅：「堅果塔、堅果，堅定挺妃，哦好堅定挺妃，堅定挺妃，（真的感謝你），沒啦亭妃妳太客氣了，3次、3次真的很多。」

陳亭妃有說不完的感謝，初選民調能贏過被視為賴總統接班人的林俊憲，跟英系友好的王世堅是關鍵。

立委（民）王世堅：「好像是說被我罵才會大紅大紫才會上位，但是我們是好朋友，確實應驗了說扶龍王，或多或少佔1%的功勞。」

好友共進午餐同時，王世堅辦公室還有另一個人。《EBC東森新聞》獨家直擊，英系要角黃承國恰巧來拜訪，未來是否有進一步派系合作，盡在不言中。

不過妃憲大戰落幕後，陳亭妃最早喊出要主動拜會林俊憲，更一度傳出要親赴辦公室請益，卻換來林俊憲滿臉尷尬。

立委（民）林俊憲：「她（陳亭妃）要拜會我，對呀你不知道這件事嗎，她（陳亭妃）要拜會我，我怎麼不知道，黨團開會她應該要來啊。」

陳亭妃趕緊澄清，原來是誤會一場，兩人約好的是自然而然就在黨團大會碰面。立委（民）陳亭妃：「有啊有握手，有啊他說加油，他說基本上就是大家都是團結一致，沒有問題的，請黨中央安排一個時間，給我們可以向主席請益。」

民進黨2026初選，總統本命區確定由陳亭妃出線，不過高雄仍由賴瑞隆拿下外，台中、基隆、宜蘭、彰化、南投等選區，人選也被視為與賴關係密切。各陣營放下摩擦需要時間，不過一旦就位，除了團結對外，沒有第二條路。

