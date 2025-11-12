陳亭妃取消北上 民進黨台南市長初選登記由他人代辦

〔記者蔡文居／台南報導〕因鳳凰颱風來襲，台南市政府昨天宣布台南市今天停班停課。民進黨立委陳亭妃表示，她將留守台南與市民守護家園，原訂今天(12日)登記民進黨台南市長初選的程序，則由她的國會辦公室代辦。

陳亭妃表示，鳳凰颱風預計從南部登陸，南部地區為高風險區，台南已宣布停班停課，她決定留守台南、關心各區防颱狀況，與市民共同守護家園，因此取消北上行程。

她強調，市民安全永遠比自己的事更重要，原訂12日登記民進黨台南市長初選的程序，將由國會辦公室主任與副主任代為辦理。

