陳亭妃可以輸但賴清德輸不起！

民進黨台南市長初選民調提名確定後，陳亭妃立委正式成為黨的提名候選人，在其拜訪台南市議會民進黨籍市議會黨團多位議員協商未達成共識後，「換妃」傳言不斷，這除了是「挺憲派」議員與陳亭妃多年的地方政治恩怨爭議情緒未解之外，也來自於國民黨提名候選人謝龍介立委陣營的見縫插針操作鬥爭技倆。畢竟，唯有民進黨在台南市長選戰過程自亂陣腳、黨內互打、內訌鬥爭持續激化不止，國民黨才有機會打贏選戰拿回這28年未曾執政的台南市長寶座，並進而嚴重影響賴清德總統連任的政治大局。

正因為如此微妙的政治骨牌效應，年底台南市長選戰便成為相當重要的政治風向指標，既是民進黨長期以來地方恩怨糾葛纏繞的總清盤，也是民進黨內派系競爭與鬥爭的政治較勁，同時也牽動著地方九合一選舉結果的輸贏成敗，可能衝擊民進黨2028年總統大選是否會面臨初選競爭的政治挑戰？當然也因此可能連動到民進黨會不會面臨內訌分裂危機的生死存亡或興衰沉浮的政治關鍵？是以，陳亭妃可以輸掉台南市長選舉，當個陽春立委，但賴清德總統不能輸，不能丟掉民進黨在台南市的政治江山與地盤，否則民進黨的未來將呈現前所未有的政治巨變可能發展，牽一髮而動全身！

正因為如此，民進黨除了必須全力保住台南、高雄地方執政的政治版圖外，在嘉義縣、屏東縣與澎湖縣繼續執政穩住基本盤，也要對有大約3成勝算機會政治輪替的新北市、台中市進行政治翻盤的決戰，甚至在有5成左右勝算機會的嘉義市、彰化縣、新竹縣與宜蘭縣準備好決一死戰的肉搏戰廝殺，以多拿一席算一席的攻城掠地政治操作策略來打好選戰，全黨團結共創佳績。

基本上，以目前美麗島電子報最新的1月國政民調結果來看，賴清德總統正在大幅上升的信任度與執政滿意度民調聲勢，以及民進黨的好感度，縱使藍白合順利成功而進行地方選舉的提名布局，正如日本學者小笠原教授的選情預測，民進黨只要能守住台南、高雄，應該有從5席推進到7或8席縣市長的政治空間，甚至選得好的話則可能也有10席左右的政治機會，這的確是以目前客觀政治情勢發展的持平之論。

國民黨鄭麗文黨主席的黨內縣市長提名整合過程並不順利，尤其是台中市、彰化縣與新竹縣的提名爭議，鬧出的政治內訌消息也持續干擾著國民黨的整體形象與領導公信力，再加上新北市的提名爭端遲而未決，再加上與民眾黨幾個提名或可能提名準備與藍營整合的縣市長候選人爭議障礙，倘若不能在3月完成藍白合的政治整合提名布局，造成更加複雜的政治變數時，這對國民黨的九合一選舉就會形成很不利的政治衝擊與骨牌效應，屆時，民進黨在幾個縣市就會有三足鼎立的漁翁得利情勢發生，恐怕就連新北市長選戰就會有被拖累波及的意外情況產生，嚴重影響國民黨的地方優勢選舉結果與政治版圖。

所以，當民進黨在兩次大罷免慘敗後跌到政治谷底的民調重挫聲勢，已止跌回升到接近政治基本盤的局勢，年底地方選舉情況已轉危為安，甚至也有可能不錯的政治成績發生，倘若中央執政沒有意外事件的大衝擊影響，而地方選舉如台南、高雄也沒有因為內訌或派系鬥爭而造成可能的「換妃」事件或賴瑞隆選情意外事故，基本上，民進黨仍然能夠穩住政治基本盤再圖進取，應該就會有較為樂觀的選舉佳績可期，雖很難達成過半或接近過半的縣市長選舉勝利，但也會是個席次成長2到4席的好戰績。

至於國民黨與民眾黨的地方縣市長選情則並不樂觀，甚至是較為悲觀的政治行情下滑局面，這對2028的總統與立委選舉情勢則會有較大的政治衝擊，甚至影響到屆時藍白合的政治可能變局，民眾黨為了立委選舉的不能泡沫化危機而推出自己的正副總統候選人，則不僅藍白合破局各自為政，最後形成總統與立委選舉藍白大敗的雙輸結果，民進黨又再次連任總統且多數執政，恐怕就會是在野黨另一場政治大災難的再起吧！

【作者 陳淞山／美麗島電子報專欄作家】