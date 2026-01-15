陳亭妃台南初選勝出！力拼首位女市長 將向賴清德請益

陳亭妃回應初選勝出。（圖／東森新聞）





民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選民調中，以2.69個百分點勝出，陳亭妃指出，首先要對台南鄉親市民，陪她走了完整27個年頭，如今第28個年頭要承擔新的任務，就是一起顧台南這個家，也透露後續將向總統賴清德請益。

陳亭妃表示，要感謝所有一直以來陪伴她的所有議員、後援會，因為有他們才可以完成提名、贏得初選勝利。過去她擔任議員、立委，人民永遠都是她心中很重視的「心內一塊肉」，未來同樣為了這塊土地打拼、用心，一起顧台南這個家，也感謝每一位不斷鞭策、磨練、考驗她的人，相信這些都是她不斷自我反省的動力，尤其要爭取擔任台南市400年來第一位女市長，應該要經歷更多考驗，會繼續承擔、共同打拼。

此外，陳亭妃也感謝總統賴清德，其實過去賴清德第一屆用立委身分參選台南市長初選，當時透過人民的力量勝出，她也將總統賴清德視為目標持續努力，過去她在政見發表會的時候有提出感謝總統賴清德過去為台南打拼，賴清德第一次參與初選時僅在六位議員的協助下，甚至當時是最沒有行政資源的，仍靠著努力突破困境贏得初選，後續連任更拿下72.9%的得票率，這樣的得票率對她來說是一個目標。

陳亭妃透露，未來將安排向總統賴清德請益「台南經驗」，同時也會拜訪林俊憲委員、現任市長黃偉哲，將他在這段時間對台南想要發揮的所有政見與事項，一起納入到未來的整個政策當中。

