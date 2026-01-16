陳亭妃台南初選勝出 王世堅開金嗓「堅定挺妃」

台南市 / 綜合報導

民進黨台南初選落幕，立委陳亭妃以2.7%差距贏過林俊憲，今（16）日上午一度傳出陳亭妃要到林俊憲辦公室拜會、請益，雖然兩人否認，但後來在民進黨黨團大會中碰頭，陳亭妃強調有握手致意，台南團結不是問題。勝出之後，陳亭妃特別帶著禮物前往王世堅辦公室，感謝他選前情義相挺，王世堅也笑說應驗了扶龍王稱號，占百分之一的功勞。

立委(民)王世堅VS.立委(民)陳亭妃說：「本來應該從從容容有刃有餘，現在是實實在在堅定挺妃。」立委王世堅再開金嗓，跟陳亭妃一起歡唱，慶祝通過黨內初選，將批綠袍出戰台南市長，陳亭妃帶上堅果感謝情義相挺。

立委(民)王世堅VS.立委(民)陳亭妃說：「堅果，我們的，太棒了，就是堅定挺妃，我們是自己同事，我一定是對好朋友，一定是鼓勵，應驗了說扶龍王或多或少，占百分之一的功勞。」

只不過初選之後下一階段，得拚黨內整合，畢竟陳亭妃林俊憲競爭激烈，最後僅差距2.7個百分點，一度傳出16日一早陳亭妃要當面到辦公室拜會，立委(民)陳亭妃說：「沒有啊，我沒有說吧。」立委(民)林俊憲說：「她要拜會我，(對啊)，她要拜會我，我怎麼不知道。」

看來誤會一場，拜會時間還沒定，但先在黨團大會碰頭，關起門來有互動，立委(民)陳亭妃說：「有啊握手啊，有啊他(林俊憲)說就加油啊，他說基本上就是大家團結一致啊，台南的團結沒有問題。」想要守住台南，就勢必得努力整合，陳亭妃與藍營對手謝龍介，將再上演第六度對決。

立委(民)陳亭妃說：「他最擔心最害怕的一定就是陳亭妃，因為陳亭妃要六戰六勝。」國民黨台南市長參選人謝龍介說：「陳委員你贏了五次，20多年來，台南有更清廉嗎。」雙方隔空互槓，陳亭妃也表示目前已經請黨中央安排，將與主席賴清德碰面，要整合綠營力量2026力守台南。

