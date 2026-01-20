陳亭妃和解拜會竟遭小雞洗臉 葉元之傻眼：根本鴻門宴

陳亭妃在台南市長初選勝出，但未來選戰能否在黨內得道多助，局勢仍有待觀察。（示意圖／資料照）

綠委陳亭妃在民進黨台南市長初選勝出，但她20日拜會議長邱莉莉後，邱卻針對陳拒簽署「勝選共同聲明，三點協議保證」表示遺憾。藍委葉元之直呼，沒有小雞會希望母雞被洗臉，台南居然可以鬥爭到這種地步，根本是鴻門宴，選舉活動時這些人要怎麼團結站台？

葉元之20日在《新聞大白話》節目表示，看到陳亭妃去拜訪黨團，可是事後被洗臉，他感到不可思議。要知道，陳亭妃現在獲得民進黨的提名、選台南市長，她就是這些議員的母雞！也就是說，陳亭妃的選票，其實會影響到這些議員的選票。

葉元之指出，很多選民可能對議員沒有什麼感覺，可是他會出來投市長；在九合一選舉市長投票時，選民通常也會投跟市長候選人同一個政黨的議員候選人。「所以，沒有小雞會這樣子攻擊母雞的！沒有小雞會希望母雞被人洗臉，結果居然在台南上演了？」

葉元之提到，所謂「陳亭妃不願意簽的共同聲明」，本來大家不會知道這件事情，因為他們是閉門會議。是邱莉莉在陳亭妃離開之後，主動跟記者講：你知道我們在裡面有簽一份共同聲明，但陳亭妃不願意簽？結果共同聲明拿出來一看，三點全部都在酸陳亭妃！

葉元之強調，那三點，正常來講，都沒有什麼好不能簽的：第一，要跟郭信良切割。第二，不能輔選國民黨籍、其他黨籍、及曾批判攻擊民進黨的無黨籍議員候選人。這不是廢話？你是民進黨市長參選人，怎麼會去輔選國民黨籍？第三點更是廢話，要尊重黨團自主，支持黨團推出的正、副議長候選人。主持人譚伊倫直呼：所以重點在第一點！

葉元之直言，可是為什麼會有這三點，就是因為這些議員認為陳亭妃「都做不到」！「你有看過這種嗎？這根本鴻門宴了嘛！」來拜會是不是？搞不好前一天還沙盤推演，想說：明天陳亭妃來，要怎麼給她難堪？台南居然可以鬥爭鬥到這種地步，真的是非常訝異。

葉元之揶揄，他就要看這些議員或郭國文，到時候怎麼跟陳亭妃站在一起？郭國文罵陳亭妃罵最兇：背骨、沒黨格、演很大，難聽話盡出，還挖陳亭妃瘡疤，接下來就來看，他們到底要怎麼整合？

