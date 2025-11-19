陳亭妃喊勝出馬上拜會 林俊憲：要先勝選

▲民進黨南部立委串聯召開記者會批評《財劃法》重北輕南，讓林俊憲與陳亭妃難得同框。（圖／記者陳威叡，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 藍白二修《財劃法》掏空中央，對此民進黨南部立委今（19）日串聯召開記者會砲轟重北輕南，投入台南市長初選林俊憲、陳亭妃難得同框，會後林俊憲被問及陳亭妃專訪時稱初選勝出「第一時間登門拜會」，林俊憲回應表示，自己勝選也會第一個拜訪她，「那妳要先勝選啊」。

2026選戰逼近，民進黨將在明年1月中進行初選，台南市長初選暗潮洶湧，對此陳亭妃日前接受專訪時表示，若初選勝出「一定會第一時間去拜訪他、請求他的支持」。

林俊憲今日被媒體問及此事，回應自己若勝選也會第一時間拜訪她，「那妳要先勝選啊」。至於今日因《財劃法》記者會同框，林俊憲說，大家都認為《財劃法》惡修不應該通過執行，南部立委大家都應該反對。

