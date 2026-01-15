陳亭妃喊準備好6戰6勝謝龍介 將向賴清德、林俊憲請益台南經驗

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨今（15）早揭曉台南市長初選民調，立委陳亭妃以2.7個百分點的差距險勝林俊憲，民進黨選對會下週將建議中執會通過提名陳亭妃參選2026台南市長。對此，陳亭妃表示，她已準備好六戰六勝國民黨對手謝龍介，她將向賴清德總統、林俊憲委員請益台南經驗與政策，台南團隊一定要並肩作戰，有底氣讓2028賴清德競選連任的選票贏過2024。

民進黨今（15）早揭曉台南市長初選民調，立委陳亭妃以2.7個百分點的差距險勝林俊憲，將代表民進黨參選台南市長。（資料照）

民進黨今早10點30分開封民調，該民調由民進黨民調中心、山水民調研究公司、精湛民調公司執行，有效樣本數為1200份。平均3家民調結果，若由陳亭妃對上謝龍介，陳亭妃獲60.8557%、謝龍介13.8631%；若由林俊憲挑戰謝龍介，林俊憲為58.1630%、謝龍介為21.6493%。

陳亭妃稍早受訪表示，謝謝所有台南鄉親陪她走了27年，在第28年要面對新任務，大家要一起顧台南這個家，她也要感謝不斷鞭策、磨練她的朋友，她將是台南400年第一位女市長，這是一個考驗，她一定會接受、通過考驗。

陳亭妃說，她也要感謝賴清德總統，賴總統首次參加台南市長初選時，並沒有任何行政資源，依靠的是議員與鄉親的力量，具有人民的經驗，甚至在任市長時拿到72.9%支持度，這都應該學習，所以她也會用人民的力量，希望台南能換來一個不一樣的女市長。

陳亭妃提出，台南是一個團隊，她將向賴清德總統、黃偉哲市長、林俊憲委員、郭國文委員、賴惠員委員、林宜瑾委員、王定宇委員，以及所有議員請教台南經驗及政策，一併納入未來的白皮書，大家要一起並肩作戰。

陳亭妃也說，民進黨2026要大贏，不只她要贏，台南市議員也要打出全壘打，讓賴清德主席不會擔心，「我們一定要有這個底氣，才有辦法讓2028賴清德總統在台南的選票，尤其在藍白合前提下，一定要贏過2024，這是我們的決心。」

陳亭妃強調，她已經準備好要「六戰六勝」謝龍介，她一定會讓大家看見團結的民進黨，一定會努力，比別人的腰更軟，尋求所有人的支持。而陳亭妃也在受訪當下親自致電王世堅表達感謝，並表示回到立法院會當面再次向他道謝。

