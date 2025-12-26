陳亭妃喊「內參民調」影響選情 民進黨中央：沒做過任何民調

民進黨台南市長初選政見發表會即將登場，參選人立委陳亭妃向黨中央發函，指出近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，呼籲黨中央採取必要作為。民進黨中央黨部回應表示，目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調，一切秉持公平、公正、公開原則進行選務工作。

民進黨中央回應陳亭妃。（圖／報系資料照）

陳亭妃在函文中指出，這份所謂的內參民調未依法揭露必要調查資訊，恐涉及違反《選罷法》相關規定。她呼籲黨中央比照中選會的標準，採取必要作為，以維護初選制度的公正與公信力。

民進黨立委陳亭妃。（資料圖／中天新聞）

民進黨表示，因為距離初選時間將近，特別請相關媒體及民調單位依照《選罷法》第53條第一項規定辦理。該條文規定，政黨及任何人自選舉公告發布或罷免案成立宣告之日起至投票日十日前，所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。

民進黨中央黨部強調，針對需舉行初選的縣市，將依照黨內程序進行相關選務工作，務求初選順利完成，推舉最適合人選，贏得明年選舉。黨中央並敬請各媒體及各單位配合辦理相關規定。

