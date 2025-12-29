陳亭妃喊一句切割郭信良！他挖舊帳狠打臉

▲民進黨立委陳亭妃喊出一句「關我什麼事」，試圖切割當年議長郭信良的跑票事件。（圖／記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨2026台南市長之戰提名戰早已打得火熱，現任台南立委陳亭妃、林俊憲雙雙表態角逐，這場「妃憲之爭」也備受外界高度矚目。然而，陳亭妃於上週的政見發表會上，喊出一句「關我什麼事」，試圖切割當年台南市議長郭信良的跑票事件，以及親妹陳怡珍退黨後又回鍋等爭議。對此，民進黨立委郭國文氣炸開噴：「容我喚起你的記憶，為什麼跑票事件跟你絕對有關係！」

郭國文提到，2014年跑票、2018再度跑票的議員，不就是始終站在陳亭妃身旁，這次市長初選盡心盡力為她輔選的議員，其中包括陳亭妃的親妹妹陳怡珍，怎麼會跟她沒關係？台南是民進黨少數在地方議會占多數的地方，2次跑票事件導致綠營痛失議長職。結果多次背叛民進黨的人，卻始終獲得陳亭妃大力支持，有她當靠山，這不就是拋棄政黨紀律，為了利益護航自己人？

​「跑票事件的策劃者、也是最大受益者郭信良，是經法院認證你的親密戰友，怎麼會說跟你沒關係？」郭國文質疑，2022年郭信良議長選舉失敗後，陳亭妃公開要求正副總統介入議長選舉、要求檢警調介入，當時議長選舉又「跟你有事了」？

郭國文強調，準備了8年的市長，但從未意圖修補過去背叛累積的傷痕，如今還用一句「關我什麼事」意圖淡化大家的記憶，對從2014跑票事件銘記在心的民進黨人，實在是一種羞辱。他續指，自己從政以來，一直都是為台灣打拚、為台南打拚，但陳委員從跑票事件為基礎，跟藍營、偏藍無黨籍議員打好關係，至今不斷向藍白陣營靠攏，這才是她必須跟台派支持者好好解釋的問題。

「到底為何你身邊的議員都是跑票議員？為何當初背叛民進黨後，至今還向藍白靠攏？假如林俊憲初選勝出，你會不會支持民進黨提名人選？」郭國文直言，很遺憾地，這些都沒有在提問環節上得到答案，希望初選民調前，陳委員可以好好說明，給綠營支持者、給台南鄉親一個交代。

