陳亭妃回應賴清德互動：總統一定支持最強者

圖／陳亭妃辦公室提供

民進黨台南市長初選結果昨（15）日揭曉，立委陳亭妃以約2個百分點差距勝出，擊敗同黨對手林俊憲，取得2026年台南市長選舉提名資格。陳亭妃今（16）日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，成為她勝選後首場公開通告，除分享初選心情，也正面回應外界關注的黨內整合與與賴清德總統的互動。





針對外界盛傳賴清德屬意林俊憲接班，陳亭妃在節目中還原，初選民調開封當天，賴總統正好在台南進行國防視察。她為避免初選話題模糊總統行程焦點，事前即向媒體說明不在現場談政治，並將受訪安排在安南區服務處。她也表示，自己因需趕回服務處聆聽結果而提前離席，是親自向總統報告後才離開。

對於外界揣測賴清德是否因此不悅，陳亭妃直言「不會」，並強調站在黨主席與總統高度，賴清德的目標一定是支持最強候選人，「總統一定會支持我，我們是並肩作戰的戰友」。她也透露，已透過秘書長聯繫，將正式拜會賴清德請益。





在黨內整合方面，陳亭妃表示，昨晚已主動致電所有民進黨籍台南市議員，包括曾公開支持林俊憲者，溝通過程順暢；她也已聯繫市長黃偉哲，對方允諾將安排會面交流市政。陳亭妃喊話，2026年不僅市長要贏，更希望議員席次「全壘打」。





面對國民黨對手謝龍介，陳亭妃態度強硬，直指對方對市政理解不足，自己已準備完整市政白皮書，將就光電、治安等爭議議題直球對決。她並將目標放眼2028年，期盼2026年在台南「大贏」，為賴清德總統連任奠定更強基礎。接下來，她也將展開「感恩鐵馬37區」謝票行程，深入基層傾聽民意。