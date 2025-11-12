陳亭妃固守台南未北上登記

颱風來，立委陳亭妃固守台南並前往七股、北門等沿海地區視察。（陳亭妃提供）

記者林雪娟∕台南報導

民進黨立委陳亭妃原訂十二日前往民進黨中央黨部進行台南市長初選登記，因鳳凰颱風來襲，選擇固守台南，由辦公室前往代為登記。陳亭妃說，市民永遠是最重要的，「市民的一切永遠是最重要的。颱風來襲，我就要固守台南、守護台南，這是我對台南的承諾，任何時刻，陳亭妃都是跟人民站在一起。」

陳亭妃十二日一早前往七股、將軍、北門、學甲等了解狀況，先前因丹娜絲重創沿海地區，各項防颱措施是否到位她留守台南，有信心將台南打造成「行動政府」，除讓政府動起來、也要讓人民感受到溫暖與力量。

面對二０二六年藍白合挑戰。陳亭妃直言，本屆市長選舉，藍白未合作，綠營只贏四萬多票，若下屆聯手，氣勢更強，只有最強母雞才能對抗；她要以行動證明，自己是那最強母雞。她強調，二０二六台南的勝敗，將決定二０二八中央能否穩定執政，若連台南都要讓民進黨主席賴清德擔心，怎會有力量去贏得其他縣市、擴展民進黨執政版圖？台南一定要大贏；這不只是選舉，而是守護民進黨、守護台灣行動戰。

陳亭妃說，台南四百年來從未有過女性市長，她要以行動證明，女性的力量可以讓台南更有效率、更有感情、更有溫度、更有行動力。