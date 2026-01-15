陳亭妃基層實力太強！Cheap：謝龍介沒機會了

政治中心／劉宇鈞報導

民進黨2026台南市長初選結果今（15）日出爐，確定將由立委陳亭妃披綠袍對決國民黨的參選人、立委謝龍介。網紅Cheap說，陳亭妃在台南的基層實力太強，「我認為謝龍介是沒機會了」。

Cheap發文表示，陳亭妃在台南的基層實力太強，他之前去永康演講，禮拜天早上，陳亭妃身為一個立委，還特別跑來坐在台下聽10分鐘，該區並不是陳的選區，難怪陳能吸到中間選民的票。

Cheap認為，謝龍介是沒機會了。（圖／翻攝自Cheap臉書）

Cheap指出，台南人都知道，陳亭妃歷經3屆市議員、5連霸立委，一天好像有48小時一樣，地方跑得比誰都勤，陳的勤奮是無孔不入的。

「謝龍介應該輸了！」Cheap認為，謝龍介是沒機會了，唯一的奇蹟，大概就是民進黨分裂，但政治很現實，民進黨不會把本命區丟掉，所以先恭喜「媽祖婆」了；Cheap也說，初選期間未支持陳亭妃的一些市議員們，陳應該很快會一一拜訪，快速整合。

