陳亭妃太空樂園 免費親子玩

立委陳亭妃將於本周休推出太空樂園，邀請親子同樂。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

立法委員陳亭妃持續強化親子政策不是點綴，而是幸福城市治理的重要根基，延續打造親子友善城市的行動力，本週末的八日、九日將於新營及中西區分別推出「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，以大型太空主題氣墊打造沉浸式親子遊樂場，為家庭提供免費且安全的週末放電空間，成為陳亭妃萌樂園系列首次採用「太空探索」概念，歡迎孩子們在遊戲中動腦、動身，也動眼界。

活動將於八日上午十時至下午三時在新營南瀛綠都心公園先登場，隔日同時段則移師至中西區武聖夜市旁舉行，現場除了大型氣墊遊具，還邀請深受大小朋友喜愛的「蝦餅哥哥」演出互動，所有設施免費使用，氣墊區以號碼牌控管人流，確保孩童安全與遊玩品質。氣球姐姐和活動限定的「妃妃歇腳亭」都將到場，延續以往家長一致好評的貼心設計。

陳亭妃六日表示，許多父母平日忙於工作，假日需要可以放心陪伴孩子的親子空間與活動，因此打造適合家庭的公共場域，是城市治理的重要一環，親子活動不是點綴，而是推動城市永續與幸福治理的核心。她指出，除了基礎建設、交通與產業發展，家庭與育兒支持同樣是提升城市生活品質的關鍵。

陳亭妃承諾，未來將持續推動更多巡迴親子活動，擴增友善家庭公共空間並強化育兒支持政策，讓台南的每一位孩子都能被看見、被支持；讓每一位家長知道，他們不是孤單的。