陳亭妃太空樂園 親子樂

立委陳亭妃九日在中西區武聖夜市設置太空樂園，與親子同樂。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

由立委陳亭妃主辦的「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，九日在中西區武聖夜市繽紛登場，吸引大批親子到場同樂，人潮不斷、笑聲連綿。

萌樂園以「太空探索」為主題，打造大型沉浸式親子氣墊樂園，結合教育與遊戲雙重體驗，讓孩子在玩樂中學習、在互動中啟發想像力與創造力，活動邀請深受小朋友喜愛的「蝦餅哥哥」與「氣球姐姐」現場演出，現場還設有「妃妃歇腳亭」休息區，讓家長能輕鬆陪伴、孩子盡情放電。

陳亭妃表示，舉辦這樣的親子活動，不只是為孩子打造快樂天地，更是希望藉此喚起社會對青壯世代壓力的關注。

她指出，現代家庭的生活壓力不該是個人獨自承擔，政府應該透過政策設計來「一起分擔」，包括擴大托育與教育補助、完善長照體系、提高公共托育名額與學前教育資源，讓父母能安心工作、孩子快樂成長、長輩受到照顧。