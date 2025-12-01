陳亭妃奔赴國會 仍心繫台南城西掩埋場災情

立法委員陳亭妃。（劉祐龍攝影)

台南市安南區城西掩埋場昨30日晚發生大火，引發市民高度關注。立委陳亭妃今(1)日晨 6 點抵達立法院後即向消防局長與消防署掌握最新情況，確認火勢在晚間 9 時 58 分撲滅、殘火於 11 時 56 分完全處理，今日清晨現場未再發現悶燒。她感謝消防弟兄徹夜搶救，並呼籲市民安心。





此次火警於 30 日晚間 19 時 48 分通報，因垃圾堆高達 20 公尺，火勢在東北季風助長下迅速延燒。消防局立即出動 25 輛消防車、51 名警消、無人機及消防機器人投入救援，所幸無人傷亡。由於濃煙往南飄散，消防局已通知環保局啟動空污警報機制。

近期台南接連發生後壁烏樹林與城西掩埋場火警，引發外界質疑。環保局表示，南部正遭遇 70 年來最乾燥、最炎熱的秋季，垃圾底層蓄熱及沼氣累積，易在天乾物燥與風勢下自燃。現有火調與影像紀錄均未發現人為縱火跡象，呼籲勿散播不實資訊。





環保局已啟動強化措施，包括提高覆土頻率、以紅外線熱像儀監測異常溫度、增加夜間巡場，並派駐怪手與水車全天待命。因焚化爐歲修造成垃圾暫置量升高，城西更新爐預計明年上半年完工，可明顯降低堆置壓力。環保局並提醒民眾，勿將鋰電池、噴霧罐等易燃物混入一般垃圾，以降低火災風險。