陳亭妃妹宣布不選台南市議員了！四連霸放棄連任喊為了團結

民進黨立委陳亭妃，確定代表綠營參選2026年台南市長選舉，而她的妹妹、四連霸台南市議員陳怡珍今（10）日重磅宣布，不參與北區中西區議員初選，並強調連任議員並不困難，但在市長初選過後，為了團結與讓更多黨內優秀夥伴有參與的空間，自己必須做出不參選連任的艱難決定。

四連霸台南市議員陳怡珍今在姐姐、民進黨提名台南市長參選人陳亭妃及北區里長陪同下，正式宣布不參與民進黨北區、中西區議員初選登記，盼讓黨內提名競爭單純化、促進整合。陳亭妃也表示，面對即將到來的選戰，團結是最重要的力量。

陳亭妃指出，陳怡珍連任4屆議員，連續4次參與黨內初選均以民調第一名獲得提名，歷次大選也都獲得鄉親高度肯定，第四屆連任議員也是以第一高票當選，16年來深耕基層，長期服務地方，不少里長都見證她清晨送車、走訪社區的日常，是一步一腳印累積的信任。

因此，陳亭妃說，身為市長參選人，必須在能力範圍內思考如何讓黨內初選競爭更加單純，北區與中西區是她最熟悉、也是政治與人生的起點，目前已有多位人選投入初選，若陳怡珍再加入，勢必增加競爭與複雜度。

陳亭妃透露，經姐妹充分討論後，決定以大局考量、整體選情為優先，陳怡珍將退出這場議員選戰，全心擔任陳亭妃競選總部的執行總幹事，負責選務溝通與協調工作，全力投入市長、議員與里長的選戰整合輔選。

至於，陳怡珍在會中表示，感謝16年來支持她的市民與基層夥伴，外界普遍認為她不論初選或大選，連任議員並不困難，但在市長和選過後，為了團結與讓更多黨內優秀夥伴有參與的空間，她必須做出不參選建任的艱難決定。

陳怡珍強調，服務絕對繼續，未來不論站在什麼位置，她對台南的愛、對基層的承諾，都不會改變，目前最重要的就是專注於市長、議員、里長的輔選工作，協助團隊爭取最大席次，讓台南持續前進。

最後，陳怡珍喊話，因為我們不止2026 要贏，更要打下底氣，讓2028 賴總統連任在台南的得票率超過2024賴總統在台南的得票率，因為我們有共同的使命，就是要讓台灣繼續大步向前。

