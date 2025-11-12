陳亭妃完成初選登記 喊話成為「最強母雞」帶領台南前行

陳亭妃今日由辦公室主任代為完成台南市長初選登記。（翻攝自陳亭妃臉書）

民進黨立委陳亭妃今（12日）因鳳凰颱風侵台、台南停班停課，決定留守當地勘災，改由辦公室主任代表前往黨中央，完成2026台南市長初選登記，她表示，將以「最強母雞」之姿帶領最強小雞，讓台南繼續榮耀前行。

陳亭妃表示，市民的一切對她來說是最為重要的，因颱風來襲，她選擇固守台南、守護台南，無法親赴黨中央登記，改由辦公室主任代表前往黨中央，完成2026台南市長初選登記，她有信心將台南打造成「行動政府」，除了讓政府動起來，也要讓人民感受到溫暖與力量，要讓台南的光榮與自信重現。

陳亭妃指出，2022年選舉時藍白尚未合作，民進黨僅以4萬多票勝出；若2026年在野陣營聯手，挑戰將更嚴峻，她強調，若沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？她要用行動證明：「我就是那個最強的母雞。」

陳亭妃坦言，自己27年來從未離開基層，服務從未間斷、腳步也從未停下，她知道台南需要什麼、也知道人民期待什麼：「我會成為最強母雞，帶領最強小雞，用行動贏得2026，穩住2028，讓台南繼續榮耀前行、大步向前。」同時，她也指出，台南400年以來從未出現女性市長，她將以行動證明，女性領導的力量能為城市帶來更多溫度與行動力。





