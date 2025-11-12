陳亭妃完成台南市初選登記！自稱「最強母雞」有信心打敗藍白合
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
鳳凰颱風朝中南部前進，台南宣布停班停課，民進黨立委陳亭妃今（12）日為此取消北上行程，由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，完成2026年台南市長初選登記。面對藍白完全聯手，陳亭妃說，台南的勝敗將決定2028年中央能否穩定執政，而她就是最強母雞，台南一定要大贏。
民進黨台南市、高雄市、嘉義縣提名初選自10日起開放4天登記，有意參選台南的立委林俊憲已於首日完成報名。根據民進黨初選公告，領表人申請登記初選時，需繳30萬元登記費、60萬元民調費用、10萬元保證金。登記後會先溝通協調，協調至12月16日前截止，如無法達成協議，中央黨部將在明年1月12日至17日辦理民調決定提名人選。
陳亭妃透過新聞群組指出，今天因爲鳳凰颱風，台南已宣布停班課，所以必須固守台南，因此沒有辦法親自到中央黨部登記，已經委由辦公室主任完成台南市長初選登記，但她絕對有信心要將台南打造成「行動政府」，除了讓政府動起來、也要讓人民感受到溫暖與力量，讓台南的光榮與自信重現。
面對2026年藍白合的挑戰，陳亭妃說，2022年藍白尚未合作，台南市長選舉民進黨就只贏四萬多票；2026年藍白完全聯手，氣勢更強。如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？她要用行動證明，自己就是那個最強的母雞。
陳亭妃強調，2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政。如果連台南都要讓賴主席擔心，那我們怎麼有力量去贏得其他縣市、擴展民進黨執政的版圖？所以台南一定要大贏。這不只是選舉，而是守護民進黨、守護台灣的行動戰。
此外，陳亭妃提及，國際間對女性領導力的期待正不斷升高，日本首位女首相高市早苗上任後，支持度高達82%，展現女性領導的堅定與溫度。台南400年來從未有過女性市長，這次她要用行動證明，女性的力量可以讓台南更有效率、更有感情、更有溫度、更有行動力。
