陳亭妃完成37區鐵馬行動 王世堅力挺：我信賴、不信邪

民進黨立委王世堅南下力挺陳亭妃，強調「我信賴，不信邪」籲鄉親支持陳亭妃。（郭良傑攝）

王世堅稱讚陳亭妃是問政認真的好立委，推薦她當400年來台南第一位女市長。（郭良傑攝）

陳亭妃強調她在初選過程中完全沒有「黨內互打」。（郭良傑攝）

王世堅與陳亭妃高舉手喊「當選」。（郭良傑攝）

陳亭妃與鐵馬車隊完成37區鐵馬行動拜票。（郭良傑攝）

陳亭妃說，她看到滿場的支持者，是人民自發力量的展現，令她感動，不禁伸手拭淚。（郭良傑攝）

民進黨台南市長初選11日進入最後超級星期天大決戰，參選人立委陳亭妃完成37區鐵馬行動拜票，她強調這是她要做台南400年來第一位女市長的意志力表現，也向市民表達她主張的「行動政府」不口號；她也要向賴清德總統報告，初選過程她沒有黨內互打。南下力挺陳亭妃的立委王世堅表示，他不忍心看到陳亭妃被打壓、抹黑，特地前來表達支持，因為「我信賴，不信邪」，請台南鄉親為陳亭妃顧電話，要改變台南，一起支持陳亭妃擔任第一位女市長。

王世堅南下站台力挺陳亭妃一到會場就成了人氣王，大批支持者圍著他搶拍照，他也應群眾要求，現場演唱他的主題曲「沒出息」，他改編歌詞唱「從從容容支持陳亭妃，大聲說出來，我要支持陳亭妃，台南市長就是陳亭妃」他唱完馬上「安可」聲四起，他馬上致歉表示，今天嗓子沙啞無法再唱，只要陳亭妃初選過關，他一定再來唱給大家聽。

陳亭妃11日上午從她的立委選區轄內的正統鹿耳門聖母廟率鐵馬隊出發，進行鐵馬行動拜票「前進市政府」的最重要路程，抵達市府永華市政中心前，即有大批支持者在現場等待她率鐵馬車隊抵達。

陳亭妃上台回顧她從政的27年來，她說，「自己沒有龐大的資源，只能靠人民做堅強的後盾」，見到鐵馬行動的最後一哩路有這麼多的支持者，是人民自發力量的展現，令她感動，不禁伸手拭淚。

她強調，台南是一座充滿歷史、人情味與溫度的城市，她會繼續用行動證明，「行動政府不是口號」，而是一段段實實在在走過的路；她用8天的時間，與鐵馬隊騎了500多公里，受到市民的熱情支持，她感謝37區鄉親一路相挺，讓她在最重要的一哩路上，一點也不孤單。

王世堅在群眾的歡呼聲中上台，他肯定陳亭妃在立法院的表現及服務的認真，不忍心見到她在初選過程中，面對抹黑、攻擊與不實指控，始終選擇承擔、堅持、前行，陳亭妃都吞下下，他相信人民會還陳亭妃公道，因為「我信賴、不信邪」。此話一出，馬上引來台下爆雷掌聲。

王世堅說，他勉勵告訴陳亭妃「每一個抹黑攻擊，都是胸前的勳章」政治路上難免遭遇誤解與委屈，但真正能走得遠的人，從來不是靠聲量，而是靠能不能撐住、能不能承受，他相信陳亭妃不但能挺住，更能成為台南第一位女市長。

陳亭妃也號召所有市民，初選已進入關鍵階段，請鄉親在1月12、13、14日，用人民的力量守護電話、守護陳亭妃。期待民主聖地台南，能出現400年來第一位女力市長來完成台南民主的最後一塊版圖，為台南寫下歷史新頁。

