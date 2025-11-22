陳亭妃家庭日 親子毛寶貝同樂

立委陳亭妃二十二日舉辦週末家庭日活動，與親子們在草地上同樂。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

立委陳亭妃爭取民進黨提名參選台南市長，持續推出溫馨牌，二十二日在永華市政中心舉辦家庭日活動，邀請親子和毛寶貝同樂，吸引眾多民眾到場，品嘗在地小吃美食，更推出卡通人偶波力、安卡與孩童相見歡，讓大家嗨翻天。

經過連日寒冷，二十二日陽光普照，民眾攜老扶幼與毛小孩一起到市府廣場參與活動，現場不但提供爆米花、冰棒、水果給大家消除熱氣，更安排善化區農會現煮虱目魚、蚵仔，自產地專送到會場，吸引大家拍隊領取品嘗，都大讚鮮度足夠；汽車造型人偶的波力、安卡是家庭日的重頭戲，孩童們歡欣合照，陳亭妃則是全程親自服務，貼心提供親子最佳的合拍角度，孩子們不斷說「謝謝妃妃姐姐！」

另外，許多年輕民眾則牽著毛小孩到場，參加陳亭妃安排的獸醫師提供健康和飲食、保健諮詢，度過愉快週末時光。

陳亭妃說，他從政的目的就是營造溫馨、和樂的社會，參選台南市長的初衷更是提供孩子安全成長的環境，以後還會持續在許多地區舉辦相關的家庭日活動。