即時中心／顏一軒報導

民進黨台南市長初選今（15）日公布結果，立委陳亭妃以2.6927%的差距擊敗對手林俊憲，確定將與藍委謝龍介對決。對此，現任市長黃偉哲回應，2位參選人在黨內民主機制下，完成一場公平、理性的初選過程，充分展現民進黨一貫堅持的民主價值。

黃偉哲強調，台南近年在中央支持下，科技產業快速發展，正是城市進步的關鍵節點，更需要團結凝聚 、攜手向前；初選過後，是挑戰的開始，接下來最重要的任務，是共同面對年底的大選挑戰，讓台南持續穩健前進。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／陳亭妃將披綠袍競選台南市長 黃偉哲說話了

更多民視新聞報導

1.25兆國防特別預算連遭封殺 AIT前處長表態：支持台灣強大國防

僅差近2.7%！台南初選惜敗 林俊憲喊團結：全力支持陳亭妃

林俊憲台南初選惜敗 戰友林宜瑾發聲了

