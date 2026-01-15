陳亭妃將第6度對決謝龍介！盤點前5戰豪取5勝

2026台南市長選戰，確定由民進黨立委陳亭妃迎戰國民黨立委謝龍介。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選民調結果出爐，由立委陳亭妃擊敗立委林俊憲，拿下參選台南市長的資格，將迎戰老對手、國民黨的謝龍介，雙方政治生涯過去曾五度交手，陳亭妃全數勝出。

陳亭妃在1998年首度以無黨籍身分參選當時的台南市第四選區（北區）議員，該區應選出7名議員，陳亭妃拿下2,590票，靠著婦女保障名額，剛好擠下了落選頭謝龍介，當時謝龍介拿下3,420，無緣當選。

雙方在2002年台南市議員選舉再度交戰，陳亭妃靠著基層經營實力，拿下4,817票，得票率達11.35%，成為該選區第二高票；謝龍介拿下2,826票，得票率6.66%，吊車尾選上。

2005年台南市議員選舉，陳亭妃在第四選區狂掃8,527票，得票率是相當誇張的15.32%，謝龍介則位居選區第二高票，拿下7,549票，得票率13.57%。

隨後陳亭妃當上立委，雙方在2012年與立委戰場首次交手，在當時的台南市第三選區中，陳亭妃豪取13萬9,301票，得票率61.67%，謝龍介僅拿下8萬4,095票，得票率37.23%落敗。

陳亭妃與謝龍介在2016年立委選戰再度交手，陳亭妃票數更是達到14萬9,002票，得票率是誇張的71.38%；謝龍介僅拿下5萬3,705，得票率25.73%再度落敗。

