民進黨台南市長初選參選人陳亭妃近日接受《上報306》專訪，罕見談起從政 27 年最難以觸碰的傷口，第一次立委選戰期間，父親病危，而自己卻只能在選舉與親情之間做出幾乎撕裂的抉擇，訪談中，她也談到災後的台南、女性從政的壓力，以及若成為台南 400 年來第一位女市長，她要如何承擔這份責任。

陳亭妃專訪談人生最痛故事：沒有退路的堅持，是父親給她的使命。（圖／截取上報YT）

陳亭妃回憶，第一次立委選舉是她政治生涯最艱難的時刻，父親住進加護病房，進出時間受限，而她正面臨選戰最膠著的階段。「我沒有退路，我只能衝，因為我希望爸爸能看到他女兒的成就。」她說，有人甚至攻擊她「不孝」，但最後她選擇在造勢場合向市民坦承這段心碎經歷。

她透露，父親臨終前留下的一句手寫話：「陳議員。」要妹妹來幫我。「這是我走到現在最重要的一股力量。」

談到這次台南風災，她語氣沉重地說，許多受災戶家中沒有通訊，只能靠一支市內電話等待救援，甚至連里長都因無助落淚。「這次真的非常嚴重，農漁業、中小企業、傳統產業到現在都還在恢復。」她強調，她沒有選擇停下腳步，因為受災的民眾需要他。

主持人問她，27 年來是否曾想過放棄？她搖頭說：「沒有。因為這是使命。」她相信，每一次的困難，都是命運在提醒她的責任比誰都重。

面對女性從政者經常承受的偏見與攻擊，她說：「如果對我這麼有興趣，就來跟著我一天、一週、一個月，我還付你薪水。你會知道我的每天，就是努力與堅持。」她表示，她不求名、不求利，「我最開心的，就是能把人民的事一件一件做到。」

談及父親是否是她從政的精神來源，她說，父親剛開始反對，是擔心她太拼命，但當決定之後，父親是百分之百支持，從不干涉。這在政治圈非常少見。

若成為台南 400 年來第一位女市長，她強調這不只是意義，是一份承諾。她表示，她已提出《市民約定書》與完整的政策白皮書，包括科技三軸、農漁四季行銷、五大觀光軸、四橫三縱交通網絡、糖鐵五分車、輕軌布局、、以及里鄰長支持制度。「市民可以拿這份約定書來檢驗我。」

在訪談最後，當主持人問：「如果能回到 23、24 歲，你還會選擇從政嗎？」陳亭妃難得哽咽。「我不知道當時的勇氣哪裡來的。」她坦言，從政讓母親承受了太多擔心與心痛，「如果能重來，我可能會聽爸爸媽媽的話，做一個乖女兒，不會那麼莽撞。」

但她也說：「這條路是不能回頭的路。既然踏上，就只能往前。」她再次感謝所有台南鄉親，「謝謝人民一路陪我走到今天。沒有你們，我走不到這裡。」

她說，她不是含著金湯匙的政治人物，而是靠每一場選戰、每一段服務、每一滴汗水換來人民的支持。「現在的我，只想讓爸爸安心，也想讓台南更好。我要用這份拼命，讓大家看到，女性不是只能做到一點點，而是可以做到更多。」

