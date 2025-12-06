陳亭妃專訪談人生最痛故事：沒有退路的堅持，是父親給她的使命
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導
民進黨台南市長初選參選人陳亭妃近日接受《上報306》專訪，罕見談起從政 27 年最難以觸碰的傷口，第一次立委選戰期間，父親病危，而自己卻只能在選舉與親情之間做出幾乎撕裂的抉擇，訪談中，她也談到災後的台南、女性從政的壓力，以及若成為台南 400 年來第一位女市長，她要如何承擔這份責任。
陳亭妃回憶，第一次立委選舉是她政治生涯最艱難的時刻，父親住進加護病房，進出時間受限，而她正面臨選戰最膠著的階段。「我沒有退路，我只能衝，因為我希望爸爸能看到他女兒的成就。」她說，有人甚至攻擊她「不孝」，但最後她選擇在造勢場合向市民坦承這段心碎經歷。
她透露，父親臨終前留下的一句手寫話：「陳議員。」要妹妹來幫我。「這是我走到現在最重要的一股力量。」
談到這次台南風災，她語氣沉重地說，許多受災戶家中沒有通訊，只能靠一支市內電話等待救援，甚至連里長都因無助落淚。「這次真的非常嚴重，農漁業、中小企業、傳統產業到現在都還在恢復。」她強調，她沒有選擇停下腳步，因為受災的民眾需要他。
主持人問她，27 年來是否曾想過放棄？她搖頭說：「沒有。因為這是使命。」她相信，每一次的困難，都是命運在提醒她的責任比誰都重。
面對女性從政者經常承受的偏見與攻擊，她說：「如果對我這麼有興趣，就來跟著我一天、一週、一個月，我還付你薪水。你會知道我的每天，就是努力與堅持。」她表示，她不求名、不求利，「我最開心的，就是能把人民的事一件一件做到。」
談及父親是否是她從政的精神來源，她說，父親剛開始反對，是擔心她太拼命，但當決定之後，父親是百分之百支持，從不干涉。這在政治圈非常少見。
若成為台南 400 年來第一位女市長，她強調這不只是意義，是一份承諾。她表示，她已提出《市民約定書》與完整的政策白皮書，包括科技三軸、農漁四季行銷、五大觀光軸、四橫三縱交通網絡、糖鐵五分車、輕軌布局、、以及里鄰長支持制度。「市民可以拿這份約定書來檢驗我。」
在訪談最後，當主持人問：「如果能回到 23、24 歲，你還會選擇從政嗎？」陳亭妃難得哽咽。「我不知道當時的勇氣哪裡來的。」她坦言，從政讓母親承受了太多擔心與心痛，「如果能重來，我可能會聽爸爸媽媽的話，做一個乖女兒，不會那麼莽撞。」
但她也說：「這條路是不能回頭的路。既然踏上，就只能往前。」她再次感謝所有台南鄉親，「謝謝人民一路陪我走到今天。沒有你們，我走不到這裡。」
她說，她不是含著金湯匙的政治人物，而是靠每一場選戰、每一段服務、每一滴汗水換來人民的支持。「現在的我，只想讓爸爸安心，也想讓台南更好。我要用這份拼命，讓大家看到，女性不是只能做到一點點，而是可以做到更多。」
更多FTNN新聞網報導
陳亭妃《妃常用心》取景必比登名店：用女性韌性堅持走出自己的路
科技三軸串成跨科技發展走廊 陳亭妃：建構台南成為台灣科技新都心
陳亭妃推出最新形象影片：走入台南漁村第一線 「人民需要的市長～能信任的、能依靠的」
其他人也在看
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 11
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 1 天前 ・ 68
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
廉世彬韓方經紀公司宣布「合約結束」 爆遭性騷後新消息曝光
樂天桃猿啦啦隊韓籍成員廉世彬（염세빈），在爆出與韓籍黃姓經紀人產生糾紛後，她的韓方經紀公司「IDEA-H」於今（5日）正式發布聲明，宣布與廉世彬的合約已經到期並結束。此消息在廉世彬暫停部分活動並接受心理治療後曝光，格外引人關注。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 7
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 1 天前 ・ 180
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
吳子嘉爆韓國瑜不選2028！沈富雄預言結果
[NOWnews今日新聞]針對2028年總統大選，《美麗島電子報》董事長吳子嘉11月23日透露，立法院長韓國瑜曾跟朋友私下表示不會參選2028，因為韓國瑜是外省人，而「選總統一定要台灣人選才會上」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 77
IU忍痛拒「心愛1台味」 打卡甜喊：愛台灣粉絲！
娛樂中心／江姿儀報導南韓頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）今年（2025年）首度移師台灣舉辦，將於今（6日）、明（7日）兩天在高雄世運主場館盛大登場。昨（5日）張員瑛、潤娥、朴寶劍等多位韓星陸續抵達高雄小港機場，連台籍藝人葉舒華也回台主持盛典，現場湧入大批粉絲，為一睹偶像風采擠爆機場。其中，人氣女星IU抵台對著熱情粉絲比愛心，還在IG發限動告白「愛台灣粉絲」。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
狂！張小燕、張清芳等6天后同框聚餐 網驚：含金量好高
「麻辣天后」利菁三日在社群平台分享一張聚餐合照，畫面中可見張小燕、張清芳、葉璦菱、李翊君、方芳芳等多位天后級藝人罕見同框，貼文簡潔寫下「天后宮，聚餐。」隨即引發網友熱議，紛紛盛讚這張照片「含金量好中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 51
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 60
黃國倫「腎結石發作」待廁所2小時狂灌水 寇乃馨目睹「馬桶全血」
演藝圈知名夫妻檔黃國倫、寇乃馨4日攜手出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，並率多位圈內好友出席。黃國倫在現場透露，自己長年受腎結石困擾，更當場展示先前排出的 4 顆結石。他的愛妻寇乃馨則分享了驚險的目睹經歷，直言腎結石發作時「整個馬桶都是血」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 12
范瑋琪鬆口「六年低潮心聲」親揭參賽《歌手2025》內幕
范瑋琪透露參加《歌手2025》其實是突然收到邀約，單純想說就去唱一首歌，但因為已經很久沒上電視節目，因此還是會有失常的時候，面對網友的批評指教，她說「畢竟真的是沒有唱好，但是我覺得人不一定總是perfect的，我上這個《歌手》是開心的。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 71
舒淇過敏仍硬撐！「素顏頂烈日」衝甘蔗林拍戲 她曝：每天都拍到生氣
由「金馬影后」舒淇領銜主演，並親自擔任出品人的全新力作《尋她》，即將在12月19日於台灣感動獻映。這回，舒淇徹底卸下明星光環，化身為了尋回失蹤新生女兒、毅然跟整個村子對抗的嶺南農婦。她不僅素顏入戲、深入農村生活、苦練嶺南粵語，只為讓角色在鏡頭前的每分每秒都真實可觸。即使她長期受紫外線過敏所苦，也仍然頂著烈日完成在甘蔗林的外景拍攝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
吳建豪傳暴瘦20公斤「瘦到脫相」拍影片秀麒麟臂曝光近況
吳建豪12月中將跟言承旭、周渝民組成F3在上海開唱，近日他曬出的電梯自拍照，被陸網傳他暴瘦20公斤，他昨先曬出自拍影片，證明自己沒有暴瘦，接著合體呂士軒並露出麒麟臂。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
Joeman爆帶新歡遊米蘭！被追問1事「反應」藏玄機
娛樂中心／李汶臻報導百萬網紅Joeman在Youtube上擁有276萬人次追蹤。熱衷投資的他，近年來除了研究海外房地產外，台積電、特斯拉等股票以及虛擬貨幣也是他的投資標的。他日前登上「乾媽」、作家吳淡如的YT節目分享自己的投資成果，坦言自己今（2025）年4月在面對股災時，情緒一度陷入低潮，並透露自己投資這檔股票，光是建倉一個季度就讓他慘虧千萬元。此外，對於Joeman先前被爆出有新女友，且帶著對方快閃義大利米蘭遊玩一事，吳淡如在節目中追問一句，Joeman當下超真實的反應，再度引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 11
IU、朴寶劍降臨高雄超親民！CORTIS首次來台全員帥氣亮相
一年一度的AAA頒獎典禮本屆首度移師高雄舉辦，將於明（6）日起一連兩天在高雄國家體育場盛大登場，大批藝人陸續抵台，包含朴寶劍、IU、潤娥、男團Stray Kids以及新人團體CORTIS都已經降臨高雄台視新聞網 ・ 18 小時前 ・ 5
AAA大咖朴寶劍來了！現場暴動秒淪陷 親切收信沿途揮手 女粉激動爆哭
2025年AAA（Asia Artist Awards）即將於明天起一連2天在高雄世運主場館登場，韓星陸續抵台掀起熱潮。其中韓流超人氣男神朴寶劍今（5）日下午現身小港機場，粉絲原本就擠得水泄不通，剛踏出通道立刻引發現場刺耳的尖叫聲。一走出入境大門便展現「寵粉代表」本色，全程親切指數爆表。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 10
台灣封小紅書一年！Melody昔靠它帶貨「8小時賺5300萬」 最大關鍵曝
內政部與刑事局日前正式宣布，中國APP「小紅書」在台灣用戶已超過300萬人，受到不少台灣美妝網紅與博主青睞，但因平台去年至今涉及「1706件詐騙案」，財損累計達2億元以上，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，自公告日起封鎖一年。其實台灣有不少藝人都有小紅書帳號，其中Melody（殷悅）更是靠著小紅書直播帶貨，8小時就達到1200萬人民幣（約新台幣5300萬元）的高業績。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
好萊塢「反派專業戶」爆死訊 家中病逝 享壽75歲
好萊塢「反派專業戶」爆死訊 家中病逝 享壽75歲EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 2