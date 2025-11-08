[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

「我希望用我的聲音、用熱忱，去感動每一個人。」這是民進黨立委陳亭妃在《筱君台灣PLUS》節目裡的開場語。節目主持人廖筱君犀利問，她柔性回應，談理想、談責任，也談溫度，這場專訪，不只是選戰對話，更像是一堂關於城市與女性領導的深度課。

陳亭妃專訪：從女性視角看台南 「市長在哪裡，政府就在哪裡」的行動政治學。（圖／陳亭妃辦公室）

民進黨立委陳亭妃昨（7）日受邀上廖筱君主持的《筱君台灣PLUS》，暢談2026台南市長選戰，面對主持人犀利提問，她以穩定語氣回應外界傳聞，強調「我不會退黨參選」，也重申自己與總統賴清德「溝通沒問題」，呼籲外界勿被話術誤導。

陳亭妃指出，台南400年來從未有女性市長。「我們一直說要改變台南，用女性的力量改變台南。」她說，女性可以展現的是另一種治理態度，細膩、傾聽、感受人民的需要。「我希望當市民有需要的時候，市長就在他身邊，這才是政府。」

這樣的理念，延伸成她的行動風格，陳亭妃回憶自己27年從政以來「沒有一天休息」，八年來即使在初選落敗後仍持續蹲點服務，陳亭妃說，37區後援會沒有解散，他們是家人、也是我的耳朵、我的眼睛，幫我傾聽地方的聲音。

節目裡，她也提到災後復建與經濟委員會預算攻防，陳亭妃說，丹娜絲颱風讓我更堅定要擔任經濟委員會的召委，我要捍衛預算與建設，每一筆被刪的預算，都是刪人民的心坎。她語氣堅決，卻不咄咄逼人，「我必須親自去協商，因為那是關係台南重建的未來。」

外界關心的「與賴清德不合」傳聞，她當場澄清：「我跟賴總統沒有問題。」她回憶兩人從地方一路合作上來，「主席希望的是台南一定要有最強的候選人，而我絕對是那個最能讓他放心的人。」

面對節目主持人提問「若初選落敗是否退黨參選」，陳亭妃語氣堅定：「我不會。我不可能成為壓垮民進黨的一根稻草。」她強調民進黨必須團結，「我們是一艘船，要讓這艘船走得更順，讓台南能大贏。」

陳亭妃的語言中，最常出現的字是「感動」。她說，這座城市太久沒被感動了。「台南400年，一府二鹿三艋舺，我們該找回那份榮耀感，讓人民驕傲地說：我住在台南。」

最後，她重申自己對台南的承諾：「我敢保證，我會用我的生命保住台南。」這句話不是誇張，而是一種政治者的誓言，她相信「女性的溫度」能改變政治，也能讓城市更勇敢前行。

