陳亭妃專訪1》民調領先！脫黨參選是假議題 初選激烈是台北觀點

[Newtalk新聞] 民進黨2026台南市長初選引發高度關注，外界多以「廝殺激烈」形容，但民進黨立委陳亭妃接受《Newtalk新頭殼》專訪時指出，這是來自台北視角的錯誤詮釋。她表示，台南地方氛圍並無內鬥情緒，而是各自展現實力，穩健迎戰大選主戰場，「台南不是廝殺，而是決勝」。

針對黨內同志，包含林岱樺初選卻爆出涉入詐領助理費官司，以及政治友人、前台南市議長郭信良涉及司法風波是否影響選情？陳亭妃強調，案件自有法律判斷，她專注於呈現更好的台南願景，不受外界揣測牽動。她指出，27年深耕地方、長期蹲點基層，台南市民對她既熟悉又具信任感，這是無法仿效的政治累積。

話鋒一轉，陳亭妃指出，2022年台南即便未出現藍白合作，民進黨也僅以4萬餘票險勝，顯示「鐵票區不再鐵」，不能再掉以輕心。她認為，藍白合作若持續凝聚，台南將成為藍營突破南方佈局的首要目標，因此必須推出最具勝選能力的人選，「台南不能出現破口」。

陳亭妃已深耕台南27年，她表示，台南400年來從未有女性市長，自己要用「女性的溫度與細膩」，引領城市邁向「下一個400年的起點」，「我是最資深、同時也是最年輕世代的政治人物，從23歲基層起家，長時間蹲點，大家對我非常熟悉。」

面對外界質疑民進黨中央執政聲望可能拖累地方選情，她認為台南不能等待中央救援，而要成為「讓中央放心的選區」。「2026誰能突破藍白合作氛圍？我們不能再像2022只贏4萬多票。台南必須穩住，讓中央去拚其他地方。」

至於是否在地方上切割中央，她否認此說法：「中央地方不可能切割，我們靠的是人與人之間的感情與信任。我長期在地蹲點，看到的是民眾對我的溫度。」

對於初選若落敗是否脫黨參選，她語氣堅定重申：「我已經說非常多次，我絕對不會退黨參選。現在各家民調我都大幅領先，把假議題丟過來，我也很正面回答，就是不會退黨！」

最後，她請選民比較政治特質：「台南人最知道我跟其他人有什麼不同，不用我講，人民感受得到。」

