陳亭妃專訪2》我沒有砍過任何一刀！若出線第一時間拜訪林俊憲

陳亭妃強調，她沒有砍過任何一刀。 圖：張良一/攝

民進黨佈局2026縣市長大選，台南市長初選共計2人登記，分別為立委陳亭妃及林俊憲，兩人將於明年1月中旬以民調定勝負。對此，陳亭妃表示，若由她出線，她一定會用自己的誠意，第一時間拜訪林俊憲。她也說，她這一年多來「沒有砍過任何一刀」，因為她知道，若忍不住多講一句話，可能要用十倍來弭平這個傷口。

台南市長初選可說是民進黨這次話題最高的選區。根據民進黨初選選務日期，11月24日至11月28日辦理政見會協調會；12月22日至明年1月4日舉辦政見會；1月12日至1月17日執行黨內初選民調；1月21日中執會公告提名名單。

陳亭妃說，她一定會用誠意拜訪林俊憲、郭國文等人。 圖：張良一/攝

對於若出線是否會擔心林俊憲陣營不相挺，陳亭妃回應，她第一時間一定會先去拜訪林俊憲，以及立委郭國文、林宜瑾、賴惠員。她強調，「我一定會用我的誠意，我只能這麼說，我會用我的誠意。」

「我沒有砍過任何一刀。」陳亭妃說，可以調她一年多來的紀錄，她從沒回應過一句話。她知道，如果未來她出線，若忍不住多講一句話，可能要用十倍來弭平這個傷口。她強調，「從一年多前這樣一路來，不論是任何的一些抹黑攻擊，我沒有回應過一句話。我沒有。大家可以仔細去看。」

陳亭妃表示，她的後援會要她別黨內互打。 圖：張良一/攝

至於為何選擇都不回應？陳亭妃則說，她從8年多前一路撐到現在，就是因為人民的支持。她說，一般後援會可能誰出線後就會解散了，但她37區的後援會都沒有解散，很讓人感動。

陳亭妃表示，後援會就像她的兄弟姊妹一樣，也知道她的政治性格。她也疑惑過能不能走到今天，但後援會跟她說「我們要陪妳走到最後一哩路」，後援會就自己變成一個大家庭，每年有個家庭聚會，且愈來愈多人。

陳亭妃指出，她覺得當她去回應每一句話，都是在傷害這個黨，而且她的後援會有很多民進黨支持者，這8年來就跟她說要一路蹲點，到大概一年多前，立委選完之後，也只有跟她講一句話，「我們不要黨內互打」。她也表態「OK，沒問題」，而自己的政治性格就是，當她答應後就會堅持到底。

陳亭妃坦言，即便過程中有很多時候已經是「誇張了」，但既然已經答應支持者不黨內互打，那她就是一路堅持到底、堅持到今天。她說，現在已經進入初選登記，民進黨主席賴清德也說不能互相抹黑攻擊，「這已經寫了，我們大家都已經都sing in了」。

