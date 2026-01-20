陳亭妃尋求大和解首站就觸礁？拒簽「切割郭信良」3點協議 挺憲派議長說重話

民進黨台南市長初選「憲妃之爭」在日前落幕，由立委陳亭妃出線，不過在初選期間台南市議會正副議長和綠營在地議員多力挺林俊憲，整合黨內不同派系也成了陳亭妃競選台南市長的必要課題。陳亭妃今（20）日上午特別趕赴台南市議會拜會議長邱莉莉等人，邁出「大和解」之旅的第一步，不過雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃離去時不願發表意見，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員連署的「2026民進黨勝選共同聲明，3點協議保證」，表示遺憾。

廣告 廣告

整合台南黨內不同派系是陳亭妃此次競選之路上的一大難題，陳亭妃今日跨出「大和解」的第一步，正式拜會挺憲派的議長邱莉莉，10多名支持林俊憲陣營的黨團議員也陪同出席。在挺妃議員陪同下，陳亭妃走進台南市議會，一見議長邱莉莉，不僅伸出手握手言歡，還輕擁其肩膀，兩人互動自然，也是兩派人馬首次會面「破冰」。

而在雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃離去時不願發表意見，僅說「OK啦！」邱莉莉方面，則對陳亭妃沒有簽署由23名議員連署的「2026 民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。

由挺憲派23名議員連署的「2026民進黨勝選共同聲明，3點協議保證」。（讀者提供）

挺憲派擬定3點協議保證 要求陳亭妃與郭信良作明確切割

據了解，由挺憲派主導擬定的「2026民進黨勝選共同聲明，3點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨 40 周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

民進黨團總召李宗翰指出，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜，由 23 位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，與陳亭妃友好的議員也沒簽名，讓他們感到遺憾。

邱莉莉則認為，此次陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點。陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明，但還是很謝謝她今天來拜訪。

更多風傳媒報導

