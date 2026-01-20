陳亭妃尋求大和解「觸礁」？拒簽署切割郭信良 邱莉莉遺憾

民進黨台南市長初選民調勝出的立委陳亭妃，20日正式拜會挺憲派的議長邱莉莉尋求「大和解」。雙方密室會談45分鐘後，邱莉莉等人對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。 （洪榮志攝）

民進黨台南市長初選競爭慘烈，雙方陣營殺得刀刀見骨。民調勝出的立委陳亭妃，20日邁出「大和解」之旅的第一步，正式拜會挺憲派的議長邱莉莉，10多名支持林俊憲陣營的黨團議員也陪同出席。雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃離去時不願發表意見，僅說「OK啦！」邱莉莉方面則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。

據了解，由挺憲派主導擬定的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

民進黨團總召李宗翰指出，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，與陳亭妃友好的議員也沒有簽名，讓我們感到遺憾。

李宗翰還強調，今天的會談氣氛，「與想像的不一樣」。至於陳亭妃為何不簽名？未來選舉又將如何與議員搭配？「這都要問她自己」。

邱莉莉則認為，此次陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點。陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明，但還是很謝謝她今天來拜訪。

至於後續還會不會有溝通？邱莉莉語帶保留說，接下來大家都要開始忙議員初選了。

