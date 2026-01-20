陳亭妃尋求大和解「觸礁」 李勝峰：謝龍介機會來了

民進黨台南市長選舉初選日前出爐，由立委陳亭妃勝出，她今（20）日正式拜會挺憲派的台南市議長邱莉莉，雙方密室會談45分鐘後，陳離去時僅說「OK啦」，邱則對陳沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」表示遺憾。對此，台南市出身的新黨副主席、前立委李勝峰認為，國民黨台南市長參選人謝龍介的機會來了，因為陳並非總統兼民進黨主席賴清德喜歡的人，「母雞帶小雞」的情況可能不會發生，「這是天賜良緣」。

陳亭妃今天上午拜會台南市議會，強調民進黨要大團結，目標為「台南要贏、議員一定要全壘打」，希望盼透過溝通化解歧見、促進合作，閉門會談時間45分鐘後，傳出民進黨團提出3項共識聲明，陳僅部分口頭同意但並未簽署文件。而謝龍介表示，這是民進黨「整合」的家務事，不便評論什麼，至於陳亭妃和黨團之間是否還有很多問題，「我尊重他們」，他並強調，國民黨一定會團結所有力量，也會做好各種努力打贏選戰。

廣告 廣告

李勝峰今天在政論節目《新聞大白話》表示，自己本來以為民進黨台南市長初選結束、陳亭妃將被提名，對謝龍介的壓力比較大，但現在，自己要恭喜謝，因為陳並非賴清德喜歡的人，「三點協議保證」陳也簽不下去，「母雞帶小雞」的情況可能不會發生，或是發生「各走各的」的情況。所以，謝龍介的機會真的來了，「這是天賜良緣，不努力對不起自己」。

李勝峰也直言，自己沒想到民進黨會粗魯到這種程度，對於陳亭妃拜會邱莉莉與挺憲議員們，賴清德不會不知情，因為這些議員都是賴的人馬，其是否有默許議員們這麼做？

【看原文連結】