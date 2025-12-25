陳亭妃對外優勢顯著 領先謝龍介38.6個百分點領先林俊憲9.7個百分點

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

2026年台南市長選戰逐步升溫，國民黨已確定由謝龍介參選，民進黨則仍處於黨內初選階段。根據近期媒體民調結果顯示，若從「實際對外競爭力」與「初選勝出條件」兩個面向檢視，立法委員陳亭妃已展現明顯且穩定的領先態勢。

陳亭妃對外優勢顯著 領先謝龍介38.6個百分點 領先林俊憲9.7個百分點。（圖／翻攝陳亭妃、林俊憲、謝龍介臉書）

從最關鍵的「對外對決」數據來看，民調顯示，陳亭妃在與謝龍介的直接比較中，支持度達57.1%，謝龍介僅18.5%，雙方差距高達38.6個百分點。相較之下，林俊憲在同樣對決情境下，支持度為51.6%，謝龍介為28.5%，差距為23.1個百分點。兩相對照，陳亭妃在對外競爭力上，整整比林俊憲多出15.5個百分點的領先幅度。

廣告 廣告

地方選戰觀察指出，在藍白可能合流、對外選情高度不確定的2026年，民進黨能否推出「已具明確對外優勢」的人選，將直接影響選戰走向，而非僅止於黨內基本盤的比較。從目前數據來看，陳亭妃在「可直接上場對戰國民黨」的條件上，已站在明顯有利的位置。

進一步檢視支持結構，陳亭妃在跨黨派與中間選民中的表現同樣突出。民調顯示，國民黨支持者中，有24.8%支持陳亭妃，支持林俊憲者僅10.6%；民眾黨支持者中，49.0%支持陳亭妃，支持林俊憲者為12.1%；中間選民方面，44.0%支持陳亭妃，支持林俊憲為24.5%。相關數據顯示，陳亭妃在非綠選民與游離選民間，已建立起明顯且穩定的吸納優勢。

在黨內互比部分，整體台南市民有42.7%支持陳亭妃、33.0%支持林俊憲，陳亭妃領先9.7個百分點，且差距已超過抽樣誤差範圍。地方人士分析指出，這樣的結果反映出，陳亭妃不僅在對外競爭上具備優勢，在整體市民支持度的比較上，同樣站在領先位置。

綜合各項民調指標，從對外勝率、跨黨派支持、到黨內互比數據，陳亭妃皆呈現「全面領先」的結構性優勢。選戰人士指出，隨著初選時程逼近，民進黨內部勢必更加聚焦一個關鍵問題，誰，才能在2026年藍白合的壓力下，真正守住台南。從目前公開數據來看，答案已逐漸清晰。

更多FTNN新聞網報導

台南初選升溫 陳亭妃：六戰六勝謝龍介

陳亭妃會延續賴清德總統參加市長初選6位議員相挺的精神 贏得勝利成爲桶箍

知名街訪頻道台南民調「綠大贏」 在地人評丹娜絲：天災不能怪人

