陳亭妃對決林俊憲 台南市長初選今晚電話民調

民進黨立委蔡易餘服務處內充滿歡呼掌聲，因為黨內嘉義縣長初選民調出爐，在以國民黨嘉義縣立委王育敏為假想敵的狀況下，蔡易餘拿下64.8%支持度，大勝對手議員黃榮利38.1%，確定代表民進黨參選。

民進黨立委蔡易餘表示，「黃榮利議員也提出很多一些政見，這些政見，未來我在大選的時候，成為一些政見的參考。」

民進黨嘉義縣議員黃榮利說，「我接受了這個選舉的結果，未來愛嘉義的心永遠不會變。」

綠營初選過後訴諸黨內團結；至於國民黨方面，人選則仍未確定，但黨中央表示，不排除採取在野合作方式。

國民黨組發會主委李哲華指出，「嘉義縣的部分，對我們國民黨來講，事實上是相對艱困的一個選區，還是希望採取『在野合作』的方式。」

而民進黨持續進行各縣市提名作業，黨主席賴清德再宣布，徵召南投出生的新北市牙醫公會理事長温世政出戰南投縣，挑戰尋求連任的國民黨籍縣長許淑華。

民進黨南投縣長參選人温世政表示，「在南投出生、吃南投米的南投孩子要回來顧家了，拜託大家多多支持。」

南投縣長許淑華指出，「民進黨這次提出的這個縣長的候選人蠻讓我驚豔的，我們期待一場這個君子之爭。」

另外民進黨初選民調之戰，備受矚目的台南市14日晚間壓軸登場，角逐者立委林俊憲，再度合體剛在高雄贏得初選的賴瑞隆；陳亭妃也再找來王世堅助陣車掃，進行最後衝刺。民調若順利完成，最快15日早上公布結果，揭曉由誰對決國民黨台南市長參選人謝龍介。

