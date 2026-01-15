陳亭妃對決謝龍介爭台南市長 兩人多年來第六度交手

與競選團隊深深一鞠躬，感謝各界支持，15日民進黨台南市長初選民調公布，立委陳亭妃贏對手林俊憲2.69%，確定代表民進黨參選台南市長。

民進黨立委陳亭妃表示，「我也會儘快的時間安排拜訪，那我們也會請益林俊憲委員。」

陳亭妃說會向總統賴清德、台南市長黃偉哲請益，也會儘快拜訪立委林俊憲。這次民調落敗，林俊憲也向支持者道歉。

民進黨立委林俊憲說，「是我個人的努力不夠，這個結果讓大家失望。2026大選，我也會支持陳亭妃委員。」

2026年台南市長選舉，陳亭妃將迎戰國民黨徵召的不分區立委謝龍介，2人從議員、立委到市長選戰，交手6次。謝龍介恭喜陳亭妃出線，喊話要來場光明的對決，只是言談中提及網軍、光電案，意有所指。

國民黨不分區立委謝龍介強調，「我是不會動用網軍，也不會涉入光電。」

陳亭妃與總統賴清德子弟兵林俊憲，初選競爭激烈。學者丁仁方認為，陳亭妃先是傳出跟賴清德不合，初選期間多位民進黨立委、議員力挺林俊憲，陳亭妃要整合民進黨各方勢力，恐怕會比林俊憲還困難。

崑山科大通識中心講座教授丁仁方指出，「派系力量會有一些新的衝擊，那個變化會很大。對賴總統來講的話是一個考驗，對於陳亭妃來講的話，如果她有機會當選市長的話，也是一個很大的考驗。」

只是台南市也等同是賴清德的本命區，為了2028總統大選勢必得整合。學者認為未來民進黨在台南的派系可能結盟或結合，也預估會對地方帶來不小的衝擊。