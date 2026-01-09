陳亭妃巧遇陳水扁獲力挺 同框議員父涉職棒假球掀熱議

前總統陳水扁同框台南市長參選人陳亭妃的畫面中，赫然發現有國民黨前台南縣議長吳健保的兒子吳禹環（右一）。（圖／翻攝自陳亭妃YT頻道）

民進黨台南市長初選進入最後倒數，參選人立委陳亭妃昨（8）日展開「行動政府・行動正能量」鐵馬掃街時，在關山西宮巧遇前總統陳水扁並獲公開力挺，引發政壇關注。然而，網友發現，同框站台的無黨籍台南市議員吳禹寰，其父親正是國民黨前台南縣議長吳健保，曾捲入中華職棒簽賭案，以金錢利誘球員打假球而備受爭議。

有網友發文「陳亭妃把吳健保兒子請出來了」，引起討論。（圖／翻攝自Threads）

綠營台南市長初選進入最後階段，兩位候選人開啟衝刺模式。陳亭妃自1日至11日騎遍台南37個行政區，積極拉近基層選民距離；對手立委林俊憲則啟動團結車隊遊行，掃街拜票爭獲選民支持。

廣告 廣告

陳亭妃昨日行經廟山西宮時巧遇陳水扁，陳水扁特別給予支持鼓勵，稱「希望未來能迎接台南400年來第一位女市長」，掀起外界熱議。不過，卻有網友昨日晚間發文指出，畫面中站台的議員吳禹寰，其父吳健保曾涉入2007年中信鯨隊打假球案，更多次透過地下簽賭站下注並利誘球員，最終遭判刑。

台南因棒球底蘊深厚，被譽為「棒球之城」，不僅有台南市城市棒球隊、府城棒球協會等在地組織，更培育出郭泓志等明星。此事令不少棒球迷不滿，有網友直言「身為棒球迷，看到二代站台真的要吐了」、「我是獅迷，很不爽」。

相較之下，對手林俊憲曾獲中華職棒會長蔡其昌兩度站台力挺，形成明顯對比。蔡其昌肯定林俊憲在市政規劃上的構想，認為其政策兼顧各族群，並高度重視台南體育發展。他表示，「一棒接一棒、世代交替非常重要，相信林俊憲能延續賴清德、黃偉哲的優秀市政。」

回顧兩人體育政見，林俊憲承諾持續推動台南市三級棒球發展，建立完整運動人才培育體系，結合政府、民間與學校資源，提供運動科學訓練、設備更新與運動防護，給予選手全方位支持。而陳亭妃則是主打「體育四箭」，從選手訓練、補助及獎勵制度等面向著手，期望透過政策完善全民運動環境，培育未來台南孩子勇敢逐夢、躍上國際舞台。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

辛柏毅墜海失聯3天！家屬忍淚問神「你叫我們別帶你回去」 心碎原因曝

尾牙季到來！中1萬「同事天天逼問請客」 網曝1招反擊

顧客喝高順手牽GG！老字號餐廳「鎮店之寶」遭竊 老闆崩潰：只想找回