陳亭妃市長穩贏的？詹為元：賴清德恐成當選最大變數

2026年台南市長選舉民進黨初選民調結果揭曉，立委陳亭妃以2.69個百分點的差距擊敗同黨立委林俊憲，有望成為台南400年來首位女性市長。國民黨台北市議員詹為元分析，陳亭妃若當選必定會拔除賴清德派系的基層樁腳，反觀若藍營謝龍介能勝出，應該就是賴清德不幫忙陳亭妃，甚至直接扯後腿。

民進黨立委陳亭妃。（圖／陳亭妃臉書）

詹為元17日在中天政論節目《週末大爆卦》指出，賴清德過去與陳亭妃關係水火不容，林俊憲與陳亭妃之間的強烈對立感，實際上源自於賴清德與陳亭妃當初累積的新仇舊恨。他質疑，假設陳亭妃當選台南市長，賴清德在基層的樁腳網絡會如何處置？

廣告 廣告

「老實講，我一定拔！」詹為元強調，陳亭妃不可能繼續養著過去站在對立面的人，這些賴清德的子弟兵必定會被收攏或拔除。他進一步分析，陳亭妃若要確保自己的政治前途不被賴清德抹滅，最簡單的方式就是把台南過去發生的污黑、黑暗、見不得陽光的事情全部掌握在手中，要嘛用來威脅賴清德，要嘛直接爆料，讓賴清德同派系的人在台南無法繼續參選。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

詹為元比較指出，雖然謝龍介從議員時期就開始監督賴清德至今，但論及對民進黨內部派系網絡、利益網絡以及光電利益鏈的了解程度，陳亭妃肯定比謝龍介更加清楚，因為都是同一批人在運作。他認為，按照這個邏輯來看，賴清德這次對陳亭妃的態度將成為關鍵。

詹為元直言，如果陳亭妃這次落選，就代表賴清德完全沒有在幫忙，而且不只是消極不幫，而是積極扯後腿才會導致落選。他分析，台南市長由誰當選對賴清德比較有利？若是謝龍介當選，賴清德會認為下次再努力就能把台南拿回來，至少派系根基不會被拔除；但若陳亭妃當選，賴清德在台南的勢力將面臨被連根拔起的危機。

延伸閱讀

陳亭妃出線謝龍介沒戲了？ 葉元之：藍軍這一仗機會仍非常高！

台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」

陳亭妃送堅果感謝扶龍王助攻 王世堅獻唱改編版〈沒出息〉力挺