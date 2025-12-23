陳亭妃延續賴清德精神 強調團結成桶箍

台南市長初選最後衝刺，陳亭妃前進台南麻豆市場掃街拜票。

民進黨台南市長初選進入關鍵倒數階段，立法委員陳亭妃今(23)日清晨前往麻豆市場掃街拜票，向鄉親說明距離民調僅剩最後20天，呼籲支持者於1月12日、13日、14日三天晚間6點至10點留在家中接聽電話，讓真正的民意被聽見。





陳亭妃表示，她將延續賴清德總統2010年參加台南市長初選時「人民最大」的精神，一步一腳印累積信任，團結不同力量，成為2026年台南贏得勝利的「最大桶箍」，讓台南能夠凝聚支持，成為賴清德總統2028年連任最重要的底氣。

陳亭妃回顧，賴清德總統當年面對時任台南縣長蘇煥智與市長許添財競逐，黨內支持結構並不佔優，僅有6位議員公開力挺，卻仍以高民調勝出初選，最終當選市長，並在連任時以72.9%的高得票率橫掃藍、綠與無黨派，被視為台南政治史上具代表性的「最大桶箍」。





她指出，這段歷史對今日台南具有高度現實意義。2022年地方選舉，藍白尚未合流，民進黨候選人在多份民調中呈現明顯領先，實際開票卻僅小勝。展望2026年，藍白合態勢成形，加上國會衝突、預算受阻、行政權頻遭干擾，地方選舉挑戰勢必更加嚴峻，台南需要推出最能凝聚民意的最強候選人。





陳亭妃強調，民進黨從在野到執政，靠的從來不是派系或聲量，而是持續擴大組織、團結社會力量。她將堅定跟隨賴清德總統的腳步，在關鍵時刻團結民意，穩住台南，迎戰2026。