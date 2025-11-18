[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

立法院今（18）日進行施政總質詢，立法委員陳亭妃針對「AI深偽影像數位性暴力」、「丹娜絲颱風泡水車補助」、「台鐵愛心孩童票」及「台南捷運藍線延伸線核定進度」四大議題，向行政院提出具體要求，四項議題皆獲行政院長卓榮泰允諾跨部會研商、加速處理。

陳亭妃強力出手：從AI深偽性暴力到台南捷運 四大民眾關注議題請求行政院重視。（圖／陳亭妃辦公室）

首先，陳亭妃點出 AI 深偽技術結合色情影像，已造成女性及各年齡層族群嚴重傷害，但現行處理方式都是收到檢舉再下架，較為被動，「上架再下架，傷害已經造成」。她要求行政院必須建立專案防制機制，不僅要強化平台管理，也要有法律上的「重罰」才能遏止。卓榮泰回應，將比照打詐模式，請數發部、NCC、內政部提早介入，並允諾一個月內提出防制數位性暴力的具體方案。陳亭妃指出，必須要有對應的罰則，才可能根止製作假影片的人的惡意。

廣告 廣告

第二，針對丹娜絲颱風特別預算沒有泡水車補助，但是花蓮土石流特別預算有編列，陳亭妃指出，民眾理解花蓮土石流報廢車輛，和淹水造成車輛損害有能否修復的差別，但中央在補助上的差異造成民眾感受落差。她強調：「我們沒有要求比照土石流，但泡水車損失是真實存在，中央應重新思考補助方式。」卓榮泰表示將再研議此議題。

第三，陳亭妃對台鐵取消「愛心孩童票」提出質疑，指出該票種自87年施行至今，具弱勢支持功能，「小朋友若有身體狀況，一定要家人陪伴，不該因制度變更造成民眾不安」。交通部則指出現行政策回饋的折數更多，但確實應思考民眾使用習慣問題，卓榮泰也要求台鐵與交通部再行檢討。

最後，陳亭妃強調，台南捷運藍線從賴院長核定可行性評估之後，才將於明年發包，歷經8年之多的時間，但是要增加捷運運量與經濟效益在於各路線之間的銜接轉乘，包括藍線延伸、深綠線銜接南科、紅線連接高雄，一定要儘速核定，否則無法形成「最基本的三線齊備半路網」，擔心無法提升市民搭乘意願。

陳亭妃最後強調，四項議題都攸關人民安全、弱勢權益與地方建設，謝謝卓榮泰院長允諾會儘速研議改善處理。

更多FTNN新聞網報導

陳亭妃促建產業溝通平台 要求金工中心「對症下藥」協助台南轉型

美生命鬥士Brad Kelley台南戰1130公里極限鐵人 陳亭妃陪跑最後一圈：台南為勇氣喝采

知名街訪頻道台南民調「綠大贏」 在地人評丹娜絲：天災不能怪人

