陳亭妃形象影片 主題首推孩童

立委陳亭妃爭取民進黨提名參選下屆台南市長的形象影片，主題首推孩童。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

積極爭取下屆台南市長選舉民進黨提名的立法委員陳亭妃，六日開始發表系列形象影片，以「溫暖篇」《讓我們的孩子，平安長大》的主題作為第一波，片長一分鐘，精要展現參政二十七年來真實的陳亭妃，許多支持者欣賞完回應「這就是我認識的陳亭妃啊！

《讓我們的孩子，平安長大》影片中，大都是以陳亭妃的主視角看著小孩子，用負責任、堅定的語氣緩緩道出：「讓我們的孩子，平安長大。」畫面中雙手輕輕擁抱孩子，象徵守護與希望。陳亭妃表示，這句話是她多年從事公共服務的最大信念，「孩子是我們國家的未來，我希望台灣的每個孩子都能在安全、無憂、被照顧的環境中成長。」

她指出，她過去二十多年走訪基層，看見許多雙薪家庭為了生活打拚，卻時常擔心孩子的照顧與教育問題，政府有責任打造能讓家長放心、讓孩子快樂成長的城市。「父母在工作時不必掛心，孩子能在安全、有愛的環境中長大，這就是我想守護的台南。」她延續「從家出發」的想法，透過真實互動的鏡頭語言，展現長期在教育、托育、社福政策上的推動成果。

陳亭妃進一步表示，這次的影像計畫將分為多波段陸續釋出，未來的系列影片將用不同的視角看到台南的每個角落，深入瞭解每個人的需要，如何讓市民有信任感，聽見最多人的聲音找，回人民的感動，因為政治不只是競爭，更是對生活的責任，從影片中能讓大家感受到一個女性、政治人物，對這座城市與下一代最真誠的心。