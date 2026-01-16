陳亭妃怎麼贏得初選的？ 百萬網紅Cheap：變態級基層實力

民進黨台南市長初選民調結果於15日出爐，立委陳亭妃以2個百分點的差距勝過立委林俊憲。雖然林俊憲是前台南市長、總統賴清德的嫡系子弟，再加上初選階段林俊憲幾乎獲得黨內一致相挺，但是陳亭妃最終仍成功出線，對此，百萬網紅Cheap發文分析直指，陳亭妃的勝選關鍵在於「變態級的基層實力」。

陳亭妃成功贏下台南市長初選。（資料圖／陳亭妃臉書）

此次民進黨台南市長初選採對比式民調，由陳亭妃與林俊憲分別對比國民黨謝龍介進行民調。黨中央公布的結果顯示，陳亭妃領先林俊憲2個百分點，取得代表權。這場初選備受矚目，因林俊憲獲得幾乎所有台南立委和議員支持，且被視為總統的嫡系大弟子，反觀陳亭妃僅有王世堅和前總統陳水扁兩人支持。

廣告 廣告

陳亭妃擊敗同黨立委林俊憲。（資料圖／林俊憲臉書）

Cheap在臉書貼文中指出，從表面看來林俊憲陣營聲勢浩大，陳亭妃則像是「邊緣人取暖」，但最終結果卻是陳亭妃勝出。他直言陳亭妃的致勝關鍵就是「變態級的基層實力」，因為陳亭妃在台南的基層經營太過紮實。

Cheap舉例說明陳亭妃的勤奮程度，他提到自己之前去永康演講時，禮拜天早上陳亭妃這位大立委特別跑來非自己選區的地方，坐在台下聽了10分鐘。他認為這種做法難怪能吸引到中間選民的支持。Cheap表示，陳亭妃曾任3屆市議員、目前是5連霸立委，在地方上的耕耘比誰都勤快，「一天好像有48小時一樣」。

相較之下，Cheap分析林俊憲比較常上政論節目，但台南人喜歡的是有人在巷口聽他們說話，而不是在電視上幫他們講話。他強調，陳亭妃這種無孔不入的勤奮作風，是林俊憲走「精英」路線的人很難抗衡的優勢。

延伸閱讀

直播看中天/對等關稅拍板了！台灣要付出什麼代價？鄭麗君台美連線最新說明

美商務部長曝川普任內目標 「搬走台灣半導體供應鏈40%」

5000億美元投資換對等關稅15% 首波232優惠入列