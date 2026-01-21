陳亭妃想和解竟被小雞洗臉 葉元之揭台南綠營鴻門宴內幕

民進黨立委陳亭妃在台南市長初選勝出後，20日前往拜會台南市議會議長邱莉莉，未料會後邱莉莉卻針對陳亭妃拒絕簽署「勝選共同聲明，三點協議保證」公開表示遺憾。國民黨立委葉元之對此直呼不可思議，批評台南綠營鬥爭已到極致，這場拜會根本是鴻門宴。

陳亭妃獲得民進黨台南市長初選的勝利。（圖／中天新聞）

葉元之20日在政論節目中表示，陳亭妃現在已獲得民進黨提名參選台南市長，她就是這些議員的母雞，陳亭妃的選票會直接影響到這些議員的選票。他指出，許多選民可能對議員沒有什麼感覺，但會出來投市長票，在九合一選舉投市長時，選民通常也會投跟市長候選人同一政黨的議員候選人。葉元之強調，沒有小雞會這樣子攻擊母雞，沒有小雞會希望母雞被人洗臉，結果居然在台南上演。

國民黨立委葉元之。（圖／中天新聞）

葉元之進一步揭露，所謂陳亭妃不願意簽的共同聲明，本來外界不會知道這件事，因為是閉門會議。但邱莉莉在陳亭妃離開後，主動向記者透露會中有一份共同聲明但陳亭妃不願意簽。他表示，共同聲明拿出來一看，三點全部都在酸陳亭妃。

葉元之分析這三點內容，第一點要求與郭信良切割；第二點不能輔選國民黨籍、其他黨籍、及曾批判攻擊民進黨的無黨籍議員候選人；第三點要尊重黨團自主，支持黨團推出的正副議長候選人。他認為這三點正常來講都沒有什麼好不能簽的，第二點根本是廢話，民進黨市長參選人怎麼會去輔選國民黨籍？第三點更是廢話。主持人譚伊倫則直言重點在第一點。

葉元之直言，會有這三點就是因為這些議員認為陳亭妃都做不到。他質疑這根本是鴻門宴，搞不好前一天還沙盤推演，想說明天陳亭妃來要怎麼給她難堪，台南居然可以鬥爭鬥到這種地步，真的非常訝異。葉元之揶揄表示，他就要看這些議員或郭國文到時候怎麼跟陳亭妃站在一起。他提到郭國文罵陳亭妃罵最兇，批評她背骨、沒黨格、演很大，難聽話盡出，還挖陳亭妃瘡疤，接下來就來看他們到底要怎麼整合。

