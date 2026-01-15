陳亭妃戰下屆台南市長 黃偉哲：初選過後是挑戰的開始

台南市長黃偉哲(左二)今天上午出席湯山營區啟用儀式。(曹婷婷攝)

民進黨台南市長初選結果出爐，由立委陳亭妃出線代表民進黨參選下屆市長，台南市長黃偉哲表示，初選過後是挑戰的開始，接下來最重要的任務，是共同面對年底的大選挑戰，讓台南持續穩健前進。

黃偉哲今天上午與賴清德總統、國防部長顧立雄等人一同出席湯山營區啟用典禮，也在現場與國軍弟兄一起用餐，但現場大家都關注在新營區啟用，沒人提到初選一事。

面對陳亭妃初選出線，黃偉哲說，市政是一棒接一棒，民進黨會全力在年底贏得勝選。他表示，兩位參選人在黨內民主機制下，完成一場公平、理性的初選過程，充分展現民進黨一貫堅持的民主價值。他強調，台南近年在中央支持下，科技產業快速發展，正是城市進步的關鍵節點，更需要團結凝聚 、攜手向前，讓台南持續穩健前進。

