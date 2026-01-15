陳亭妃戰台南市長將拜訪賴清德、林俊憲「有信心六勝謝龍介」：本命區不能讓總統擔心「建立賴2028連任底氣」

民進黨中央今（15）日公布台南市長初選民調，由綠委陳亭妃勝出，陳亭妃受訪時指出，之後會向總統賴清德請益台南經驗，也會拜訪林俊憲等綠委，大家共同的目標就是台南要贏，「才能建立賴清德2028最大連任的底氣，本命區台南不能讓賴總統擔心」，她也喊話，有信心六戰六勝謝龍介。

陳亭妃在台南服務處受訪時表示，她要感謝每一位不斷鞭策、考驗、磨練她的每一個人，尤其要擔任台南市400年來第一位女性市長，相信應該要經過更多考驗，她會繼續承擔，一起共同打拼。

陳亭妃再說，感謝賴清德市長、總統，相信他所做的每一件事情，都是在台南很好的養分，她也會用這樣的目標，人民的聲音、力量最重要，我也感謝所有陪伴我的議員、後援會陪我走過這段路，無論是什麼過程，今天感謝，因為你們我才能完成提名、初選的勝利。

陳亭妃接續表示，她會向賴清德請益台南經驗，還有黃偉哲市長，也會拜訪林俊憲委員，把他所有在這段時間會對台南發揮的事項，都會一起納入到整個政策中，大家的共同目標就是台南一定要好，一定要贏。

陳亭妃並說，她也會趕快拜會立院同事，包含郭國文、林宜瑾、賴惠員、王定宇，還有最堅強的議員團隊，大家要成為最強的團隊，不僅2026要贏，所有議員也一定要打出全壘打，這是共同的目標，「相信我們有信心，我要六戰六勝謝龍介！」

陳亭妃直言，她在初選過程中堅持不打口水戰、沒有抹黑對方，遵守賴主席強調不能黨內互打，更要作為桶箍，像賴清德市長當時連任一樣可以達到72.9%選票，就是不分藍綠白。

陳亭妃分析，面對2026藍白合，在各縣市都不好打，一定要先團結內部、大步向前，才能贏得最大的勝利，「才能建立賴清德2028最大連任的底氣，本命區台南不能讓賴總統擔心」，讓謝龍介清楚、台南是用心執政，不是嘴巴執政。

（圖片來源：陳亭妃辦公室）

